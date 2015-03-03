صفات برج الميزان ( مواليد شهر 10 )

من تاريخ : 23 سبتمبر إلي تاريخ22 : أكتوبر

العنصر : هواء

أسعد أيامه : الجمعة

اللون المفضل : الأزرق السماوي والأزرق الغامق

اسعد أحجاره الكريمة : الياقوت الأزرق والفيروز

اسعد أرقامه : 6

خصائصه : فنان , متفائل , محب للحياة , مميز , مزاجي , غريب في بعض الأحيان

الرجل الميزان

الرجل الأكثر جاذبية , ربما

حضور هذا الرجل آسر وحديثه لبق مما يجعلك تتشبه به من دون إن تدري

يتمهل الرجل الميزان في اتخاذ قراراته , كما انه قادر علي التنازل عن قرار إذا شعر انه بات غير مجدي

الرجل الميزان حساس وأنيق في تعامله مع الآخرين فهو لا يحب إن يجرح احد أو يتعرض لمشاعر احد , إلا انه عندما يتحدث قد يتحول إلي منظر يغرق في التنظير كان تخال نفسك أمام قاض له صوت جهوري , وبين يديه كل الوثائق والحقائق

داهية هو في إنقاذ نفسه من مشكلة ما وكان لا علاقة له بالأمر مع انه أكثر الناس حماسة للوقوف إلي جانب الحق والاستقامة والعدل

كريم , ينفق المال دون حساب , ومضياف , بيته يتحول إلي واحة للاجتماعات والحفلات

ناجح في عمله ويحاول تنظيم وقته لأنه لا يسمح لعمله إن ينتزع منه كل الوقت , فهو بحاجة إلي الراحة , إلي المغامرة , إلي التنقل والتعرف إلي وجوه جديدة , كل يوم إذا استطاع ذلك

يهوي لعب دور الوسيط بين المتخاصمين لان عنده متعة الظهور بمظهر القادر علي حل المشاكل والمعضلات

عنده بعض من خبث مرده إلي ارتباك في إعلان موقف جريء مخافة من انعكاسات سلبية

رجل الميزان رجل الحب وعنده من الأساليب ما يساعده علي اجتذاب أي فتاة بارع , حذق , محدث لبق , صعب اصطياده وان وعد بتغيير فالوعد وعد وليس تنفيذ , المغامرات العاطفية عند الميزان كما الهواء , فرئتاه مفتوحتين للهواء والهوى

ما يدفعه للزواج تعبه من التنقل والمغامرات أو علاقة تحيره , تظهر طبيب الهوى انه بحاجة إلي دواء حينها يتقدم من حبيبته بطلب يدها وعلي وجهه ابتسامة تسال الحبيبة شكرها لقراره الذي يعتبره انجازا

في علاقته مع زوجته يكون متطلبا , غير بور , تزعجه الفوضى , ينشد الراحة ويطالب دائما بجو هادئ حتى في حضرة الضيوف

مع أولاده الميزان أب محاضر , ويحاول إقامة علاقة متوازنة معهم وهذه العلاقة المهمة لا تمنعه من إيجاد الوقت لزوجته لسؤالها عن مشاكلها , عن أسباب تعبها , حتى ولم يحاول معالجة هذه الأسباب

إذا أردت أن تسمعي مديح الناس لزوجك اللبق والمرن والجذاب فلن يكون هذا المديح كبيرا ومهما إذا لم يكن زوجك من برج الميزان



المرأة الميزان

قدرة , إرادة صلبة وطله مشرقة , هذه الفتاة التي تفيض أنوثة قد تتحول إلي فظة وتتفوه بكلام أبعد ما يكون عن المنطق حين تغضب , فهي سريعة الانفعال

صديقة ودودة وخير مساعدة إذا أرادت , حقودة مدمرة ومختلقة إحداث إذا أرادت أيضا عاشقة للمناقشات , تملك حشرية الاطلاع علي أوضاع الآخرين , عندها مسعى دائم للاحتكاك بمختلف أنواع الناس دون إن يطرأ علي شخصيتها أي تبديل أو تغيير

فيما يتعلق بأمورها فهي دقيقة وحذرة ولا يمكن أن تتخذ قرارا إلا بعد دراسة وافية في لحظات الانتصار والفرح تلمع عيناها ويشرق وجهها ويغمرها الحب

اجتماعيا تسعي لان تكون حاضرة لكن يعيقها افتقارها للأسلوب الجيد في إيصال أفكارها للآخرين

المال لا يعني لها إلا حياة رغدة , فهي مسرفة والمال في جيبها يزعجها فتجدها مرات تشتري بهدف الصرف فقط

عملية , بل عاشقة للعمل وكم تسعي للحفاظ عليه حتى بعد الزواج , لان الاستقلالية المادية تريحها وتشعرها أنها ملكة قراراتها

الفتاة الميزان تحب اقتناء الملابس والعطور الثمينة وعندها غيرة من صديقاتها وزميلاتها إذا امتلكن ملابس احلي وجواهر اغلي دون إن تظهر ذلك علنا

بعض نساء هذا البرج تجدهن مثقفات والبعض الأخر تجدهن ساذجات هذا يعود إلي تأثير مجتمعهن علين , إذ إن المرأة الميزان تتأثر بمجتمعها , بل تشعر وكأنه المسئولة الأولي عن حل مشاكل المحيطين بها

بين فتاة الميزان والحب علاقة فيها الكثير من الصدق والكثير من العواطف والكثير من المواقف التصادمية , صعب علي مولودة هذا البرج إن تجامل في علاقتها أو إن تحفظ أبياتا من الشعر لإسماعها للحبيب , واقعية في حبها لكنها جديرة به لأنها خير من يقف إلي جانب الحبيب فهي تضحي لإرضائه , قد تبدل رغباتها إرضاء له شرط إن يكون واضحا معها , وإذا تعرضت لخيبة عاطفية وقفت هذه الخيبة عائقا في طريق إيجاد حب جديد , ومعظم مولودات هذا البرج يعشن وهم ترميم علاقة الماضي حتى لو أدركن صعوبة هذا الأمر

الزوجة الميزان هي غير الفتاة المحبة للصرف ولاقتناء الألبسة , إذ أنها تتحول إلي مكتفية بما تملك إذا كانت الظروف غير مساعدة تقف إلي جانب الزوج وتكون مستعدة للتوفيق بين العمل خارج المنزل وداخله خير جليسة لزوجها تصغي إليه وتستمتع بحديثه لكن ليس من السهل عليها تقبل أوامره

بيتها يبقي نظيفا ومرتبا والموسيقي رفيقة هذه المرأة في البيت الميزان أم حريصة علي تربية أولادها تربية جيدة وحبها لأولادها لا يلهيها عن حبها لزوجها

المرأة الميزان امرأة جدية حريصة علي زوجها وأولادها وهذه الميزة الهامة , إلا تغتفر لها بعضا من فظاظة



علاقة الرجل الميزان مع بقية الأبراج من الناحية العاطفية

الرجل الميزان والمرأة الحمل

يغرم الرجل الميزان بالمرأة الحمل , يحذرها في بعض المرات , إنما لا يستطيع إلا إن يحبها , إذا التقيا فأنهما يشكلان ثنائيا رائعا

الرجل الميزان والمرأة الثور

حبهما للمظاهر قد يشكل قاسما مشتركا , كذلك سحر هذه المرأة قد يدهش هذا الرجل المحب للأضواء , إنما صعب إن تكتب الاستمرارية لهذه العلاقة عندما يقرر الميزان الزواج فانه يسال عن قواسم مشتركة أخري

الرجل الميزان والمرأة الجوزاء

يتفقان بسرعة ويختلفان بصورة أسرع , مزاجيان فهي محبة للتنقل وكذلك هو , وللصدفة الدور الأكبر في عملية لقائهما , ( رب صدفة خير من ألف ميعاد )

الرجل الميزان والمرأة السرطان

الرجل الميزان يقدر المرأة السرطان ويري فيها نموذجا جيدا لامرأة مدركة , إنما هناك فرق ما بين تقديره للأمور وانجذابه إلي حامل هذه الصفات

الرجل الميزان والمرأة الأسد

حلوة هذه العلاقة إذا كان القصد الاستقرار فالمرأة الأسد تؤمن جوا حلوا للرجل الميزان , فهي تحرص علي إن تكون أنيقة وحلوة دائما في عينيه والرجل الميزان يأخذ بنصيحة هذه المرأة التي تبدو علي درجة جيدة من الوعي

الرجل الميزان والمرأة العذراء

هذه المرأة تثير الرجل الميزان ويكون سحرها أقوى فيغرق في بحر حبها , إنما في الوعي التام فانه من الصعب إن يلتقيا , هو الرومانسي العاشق للكلام الرنان وهي الواقعية والمحللة للأمور بجدية ابعد ما تكون عن الرومانسية

الرجل الميزان والمرأة العقرب

هذه المرأة القوية قد تقع تحت تأثير سحر رجل هذا البرج الذي يعرف كيف يشيع جوا في الحب حيثما وجد , إذا ارتضت هذه المرأة بعض تنازل فإنها تكسب قلب الرجل

الرجل الميزان والمرأة القوس

صراحة القوسية تؤذي هذا الرجل الميال لي الدبلوماسية وعدم جرح أحاسيس الآخرين وإذا تحابا فقاسمهما المشترك طيبة القلب ومساعدة الغير

الرجل الميزان والمرأة الجدي

ينجذب الميزان إلي المرأة الجدي , يكتشف عندها مواهب أو صفات لم يكتشفها عند أخري , يقصد رفقتها وينصت لحديثها ولكن سرعان ما يلاحظ نقاط الاختلاف بينهما فينسحب بهدوء تاركا بعضا من اثر

الرجل الميزان والمرأة الدلو

تجد عنده حبا للتغيير فيشكل عندها بداية لحلم جميل , يسعي إلي التقرب منها بقصد المغامرة فيعلق في شباكها , يتناقشان إنما لا يختلفان , مميزة علاقة هذين الاثنين

الرجل الميزان والمرأة الحوت

الرغبة , المتعة , حب المغامرة , عناصر تساهم في جمع ألميزاني والحوتية , قد يجد صعوبة في تلبية رغباتها , وقد تجد انه ليس من السهل إيقاعه , علاقة ممكنة إنما علي الأرجح عابرة

شبكةعيونالإخبارية

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