ضبط 21 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص بينها بندقية "إسرائيلى" بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، من ضبط 21 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص، بحوزة متهمين، بينها بندقية "إسرائيلى".

>تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا إخطارًا من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائى، يفيد بضبط 21 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص، عبارة عن 4 بندقيات آلية وبندقية إسرائيلى، ومسدس و8 بندقيات خرطوش، و7 فرود محلية، بالإضافة إلى 273 طلقة نارية، وقد تم تحرير محضر بالوقائع اللازمة، وجارى العرض على النيابة.

شبكةعيونالإخبارية

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