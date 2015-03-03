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ضبط 21 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص بينها بندقية "إسرائيلى" بالمنيا

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ضبط 21 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص بينها بندقية "إسرائيلى" بالمنيا ضبط 21 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص بينها بندقية "إسرائيلى" بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، من ضبط 21 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص، بحوزة متهمين، بينها بندقية "إسرائيلى".
>تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا إخطارًا من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائى، يفيد بضبط 21 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص، عبارة عن 4 بندقيات آلية وبندقية إسرائيلى، ومسدس و8 بندقيات خرطوش، و7 فرود محلية، بالإضافة إلى 273 طلقة نارية، وقد تم تحرير محضر بالوقائع اللازمة، وجارى العرض على النيابة.

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