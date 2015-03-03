أخبار عاجلة

لقاء خاص مع ك. أحمد مجاهد في .. خاص مع سيف -
جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور) -
مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 5 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
وزير التنمية المحلية يعرض خطط مواجهة القمامة وعشوائية الإعلانات -
الإسكان: سحب 521 كراسة شروط بمدينة ناصر الجديدة و267 كراسة بمدينة غرب قنا -
وزارة النقل: إجراء تجارب تحميل على كباري طريق "شبرا - بنها" -
روبين وليفاندوفيسكي يقودان هجوم البايرن أمام هوفنهايم في البوندسليجا -
محمد صلاح أساسي أمام لاتسيو في نصف نهائي كأس إيطاليا -
مدرب الـ«6-1» يعود لتدريب منتخب غانا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع خفيرين فى حادث تصادم سيارة بدراجة بخارية فى أسيوط

Google+ Print
مصرع خفيرين فى حادث تصادم سيارة بدراجة بخارية فى أسيوط مصرع خفيرين فى حادث تصادم سيارة بدراجة بخارية فى أسيوط
لقى خفيران مصرعهما فى حادث تصادم سيارة كانت تسير بالطريق المعاكس، أثناء استقلالهما دراجة بخارية بالطريق الصحرواى الشرقى (أسيوط - القاهرة) بالقرب من كمين المطمر دائرة مركز ساحل سليم.

وتلقى اللواء طارق نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارا من مركز شرطة ساحل سليم يفيد وقوع حادث طريق بين السيارة رقم 59436 نقل أسيوط قيادة "محمود.ف.ا" سن 28 سائق ومقيم النواورة - مركز البدارى ودراجة بخارية يستقلها خفيران نظاميان من قوة نقطة شرطة العونة - دائرة المركز.

وأسفر الحادث عن مصرع الخفيرين أثناء استقلالهما الدراجة البخارية للخدمة المعينين بها، حيث اصطدمت بهما السيارة حال سيرها بالاتجاه المعاكس نتيجة لسرعتها الزائدة، ما أدى إلى انقلاب المركبتين وحدوث تلفيات بهما، وتم التحفظ على الجثتين بمشرحة مستشفى ساحل سليم المركزى تحت تصرف النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365