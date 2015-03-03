مصرع خفيرين فى حادث تصادم سيارة بدراجة بخارية فى أسيوط

لقى خفيران مصرعهما فى حادث تصادم سيارة كانت تسير بالطريق المعاكس، أثناء استقلالهما دراجة بخارية بالطريق الصحرواى الشرقى (أسيوط - القاهرة) بالقرب من كمين المطمر دائرة مركز ساحل سليم.

وتلقى اللواء طارق نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارا من مركز شرطة ساحل سليم يفيد وقوع حادث طريق بين السيارة رقم 59436 نقل أسيوط قيادة "محمود.ف.ا" سن 28 سائق ومقيم النواورة - مركز البدارى ودراجة بخارية يستقلها خفيران نظاميان من قوة نقطة شرطة العونة - دائرة المركز.

وأسفر الحادث عن مصرع الخفيرين أثناء استقلالهما الدراجة البخارية للخدمة المعينين بها، حيث اصطدمت بهما السيارة حال سيرها بالاتجاه المعاكس نتيجة لسرعتها الزائدة، ما أدى إلى انقلاب المركبتين وحدوث تلفيات بهما، وتم التحفظ على الجثتين بمشرحة مستشفى ساحل سليم المركزى تحت تصرف النيابة.