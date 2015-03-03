القبض على مدمنين للهيروين يقود الشرطة لضبط تاجر مخدرات بعين شمس

قادت واقعة القبض على صاحب محل وسائق بحوزتهما كمية من الهيروين بقصد التعاطى لإدمانها، رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة إلى تاجر هيروين بعين شمس، بحوزته 190 جرام هيروين للاتجار بها، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم عين شمس من ضبط كل من "أحمد.س.ع" 33 سنة سائق، بحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت جرام، و"رامى.ص.م" 34 سنة صاحب محل، بحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 20 جراما لدى استقلالهما السيارة رقم (ص ن ه 321) ماركة BYD ملك الأول.

بمناقشتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد التعاطى وأضافا بتحصلهما على المضبوطات من "محمد.ج.س" 35 سنة نقاش، والمحكوم عليه فى القضية رقم 19838/4401/2012م عين شمس مخدرات والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات، وتم استدراجه وضبطه وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 190 جراما، و2 سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش عيار 12 مم وطلقة من العيار وملبغ مالى 500 جنيه، بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.