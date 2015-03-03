"الوفد": تأجيل المؤتمر الاقتصادى يعنى الاستسلام للإرهاب

أكد اللواء سفير نور مساعد رئيس حزب الوفد، أنه لا مجال للحديث عن تأجيل موعد المؤتمر الاقتصادى بعد العمليات الإرهابية التى تتعرض لها البلاد خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن التأجيل يعنى الاستسلام لما يستهدفه الإرهابيون بعدم إحداث استقرارا للبلاد، مشيرًا إلى أن الجيش والشرطة على أتم الاستعداد لمواجهة أى عمليات إرهابية تمس من شأن المؤتمر.

وأضاف سفير نور لـ"اليوم السابع"، أن تأجيل المؤتمر الاقتصادى يعنى الإضرار بصالح الدولة والمجتمع، خاصة أن المؤتمر من المنتظر أن يأتى باستثمارات ضخمة لمصر ونتائج إيجابية بعد إجرائه، مشددًا على أن الشعب يساند بلاده وقواته المسلحة، ومعاون لها حتى المرور من هذه المرحلة العصيبة الراهنة.

وأشار نور، إلى أن المؤتمر الاقتصادى سيسهم فى إحداث نهوض بالاقتصاد المصرى، مناشدًا المستثمرين الأجانب بعدم الاستماع لأى محاولات تستهدف التأكيد أن مصر غير آمنة.