مضاعفات وأعراض الأنيميا وطرق علاجها

مضاعفات الإصابة بالأنيميا أو فقر الدم :

يوضح الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، أن أسباب الإصابة بـ"الأنيميا أو فقر الدم" أهمها التعرض للنزيف المستمر فى حادث على سبيل المثال أو الإصابة بالبواسير، أو عدم الاهتمام بالتغذية السليمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية، أو الإصابة بأمراض الكلى التى تؤدى إلى نقص إفراز هرمون Erythropoietin" " الذى يحفز على إنتاج كرات الدم، أو اضطرابات فى الصفائح الدموية فى الجسم.

أعراض الإصابة بالأنيميا أو فقر الدم :

ويتابع د. محمد، أن أعراض الإصابة "بالأنيميا أو فقر الدم" تبدأ بالشعور بالدوخة والنهجان وعدم القدرة على الرؤية بشكل والزغللة، وشحوب الوجه وعدم القدرة على التركيز والنسيان المستمر المصاحب للصداع، وسواد تحت العين، وزيادة ضربات القلب.

نصائح لمريض الأنيميا أو فقر الدم :

ويقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض الأطعمة الهامة لعلاج "الأنيميا أو فقر الدم":

>1- تناول ملعقة كل يوم على الريق من العسل الجبلى المضاف إليه غذاء ملكات النحل.

>2- الإكثار من تناول الحلبة بالحليب.

>3- يمكنك تناول ثلاث تمرات فى الصباح.

>4- بيض.

>5- زبادى.

>6- السلطة الخضراء مع إضافة الجرجير.

>7- الاهتمام بتناول الفواكه مثل التين والرمان والبلح والأناناس.

>8- إجراء التحاليل الخاصة بالأنيميا بشكل دائم.

وأخيرا ينصح د.محمد، مريض "الأنيميا وفقر الدم" بالتقليل من تناول المشروبات الغنية بالكافين، والنشويات كالخبز.

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