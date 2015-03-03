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بالصور.. خبراء المفرقعات يفحصون سيارة مشتبه بها جوار المدرسة الأمريكية بالمعادى

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انتقل خبراء المفرقعات بالقاهرة لفحص سيارة متروكة بجوار المدرسة الأمريكية بالمعادى، وذلك للتأكد من مدى سلبية وإيجابية البلاغ تحسبا لكونها تحتوى على أى مواد متفجرة.

وكانت الحماية المدنية بالقاهرة قد تلقت بلاغا من غرفة النجدة بالاشتباه فى سيارة "مركونة" بجوار المدرسة الأمريكية بالمعادى.

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