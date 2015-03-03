بالصور.. خبراء المفرقعات يفحصون سيارة مشتبه بها جوار المدرسة الأمريكية بالمعادى
انتقل خبراء المفرقعات بالقاهرة لفحص سيارة متروكة بجوار المدرسة الأمريكية بالمعادى، وذلك للتأكد من مدى سلبية وإيجابية البلاغ تحسبا لكونها تحتوى على أى مواد متفجرة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وكانت الحماية المدنية بالقاهرة قد تلقت بلاغا من غرفة النجدة بالاشتباه فى سيارة "مركونة" بجوار المدرسة الأمريكية بالمعادى.
انفجار قسم شرطة زهراء المعادى
انتشار قوات الأمن بعد حادث الانفجار
فرض كردون أمنى حول منطقة الانفجار
قوات الأمن ترصد التلفيات بالقسم
وصول سيارات البحث الجنائى لموقع الحادث
وصل سيارات الإسعاف للقسم