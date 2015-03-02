صفات برج السرطان ( مواليد شهر 7 )

من تاريخ : 21 يونيو إلي تاريخ : 20 يوليو

العنصر : ماء

أسعد أيامه : الاثنين

اللون المفضل : الأبيض والرمادي الغامق

اسعد أحجاره الكريمة : الكريستال واللؤلؤ والفضة

اسعد أرقامه : 2

خصائصه : هادئ , حالم , رومانسي , محب للسفر وللطبيعة , يعتمد الحلول الوسط

الرجل السرطان

السرطاني يفرض احترامه , كلامه المدروس وحضوره الهادي عنصران هامان في كسب محبة الناس , أو الأصح احترمهم

متقلب , بين لحظة وأخري تتبدل ملامح وجهه , فيتحول من عابس إلي مبتسم

الشعور بالأمان أو العكس يحدد مزاج هذا الرجل , ففي الحالة الأولي تراه رقيقا طيبا , حلو المعاشر , مستعدا للمساعدة , وفي الحالة الثانية تراه غاضبا , حانقا , مستعدا لقلب الأوراق

السرطاني من أكثر الرجال تعلقا بأمه التي يعتبر وجودها قوة له وصوتها رنينا لأيامه , وكلامها قوة لأحلامه

يستخدم أحلامه ليستعين بها للهروب من الواقع ومن هنا تولد علاقة حميمة بين الليل والرجل السرطاني فالليل عنده انفلات لا حدود له

السرطاني الرومانسي والشاعري هو الأقرب إلي عالم المال , لا ينفقه بطريقة عشوائية ويعرف كيف يكسبه , وكيف يحافظ عليه وكأنه ولد محاسبا

السرطاني يهوي التحدث عن عائلته , عن الأمجاد السابقة , وعن تطلعاته إلي الغد , إذا أردت إن تكسب وده افتح له مجال التحدث عن رغباته , ولا تعارضه إلا إذا سالك رأيك فهو بحاجة إلي التعبير ولقول الأشياء كما هي

في الحب مغازل محترف , يعرف كيف ينتقي الكلمات وكيف يوزع النظرات , لكنه يغرم بشكل بطي , إذ أن الفتاة التي يحب يجب أن تمتلك عدة مميزات : بحيث إن تكون سيدة مجتمع , تكون حاضرة ولا تتلهي بالقشور

معظم السرطانيين يغرمون مرة واحدة في العمر , أو يتزوجون أو يتحولون إلي شكوكين

السرطاني الأب يتعلق بأولاده ولكن يخاف عليهم مما يعيقهم في تكوين شخصية مستقلة , يحب إن يبقوا علي ارتباط دائم به كما سعي هو علي إبقاء الارتباط الدائم بأمه





المرأة السرطان

قريبة وبعيدة في أن , متفائلة تارة ومتشائمة طورا , السرطانية هي رمز المرأة المتقلبة والتي لها مزاج خاص لا يدركه إلا من يعاشرها وقتا غير قصير

اجتماعيا السرطانية باردة جدا , تصغي إلي الأحاديث دون إن تشارك إلا من خلال بعض التعليقات

تؤمن جيدا أن البيت هو مملكة المرأة , ربة بيت ممتازة , لا تستطيع إن تنتقدها لأنها لن تترك لك مجالا للانتقاد

مولودة هذا البرج غير متطلبة , السهر الدائم والتنقل والإسراف , كل هذا لا يعني لها شي متى تامنت لها راحة البال

ما يزعج هذه الفتاة ويزعج المحيطين بها في إن واحد , هو شكها الدائم بقدرتها , بذكائها , بجمالها , من هنا من يريد إن يكسب قلبها عليه إن يزيدها ثقة بنفسها

والمرأة السرطان إذا أحبت أتعبت نفسها لإسعاد حبيبها وأخلصت له

السرطانية حنونة جدا , عاطفية , ومطلبها من حبيبها إن يوليها الثقة , ويمنحها الأمان , أما إذا أهينت فإنها ترجع إلي ذاتها وتفضل العزلة علي الاختلاط

وإذا كان لا بد لها إن ترد فهي تتحول إلي امرأة غاضبة , جارحة , ماحية كل جميل بكلمة قاسية , مما يسبب لها الحرج مع أصدقائها , معظم السرطانيات ليس لهن صديقات كثيرات

السرطانية متعلقة جدا بأمها وتعتبرها مثالها الأعلى في التضحية والصبر وتجاوز الذات تجاه العائلة

السرطانية رومانسية ولكنها أكثر النساء قناعة , فهي لا تشترط علي حبيبها أن يغدق عليها الهدايا لان وردة أو ابتسامة قد تكفيها

فتاة هذا البرج اقتصادية إلي حد البخل أحيانا , حتى ولو كانت ميسورة فالمال عندها نتيجة تعب وليس من السهل التصرف به

السرطانية هي امرأة مثالية في البيت , اقتصادية , إدارية , إنما مزاجية ومتقلبة

السرطانية الأم حضن دافي لأولادها , وبرأيها أولادها هم الأفضل والأجمل إنما محبتها الزائدة قد تعرقل مسيرة أولادها عندما يودون الاستقلالية أو الزواج



علاقة الرجل السرطان مع بقية الأبراج من الناحية العاطفية

الرجل السرطان والمرأة الحمل

منافسة في البداية , انسجام بعد ذلك حتى التوصل إلي علاقة حب تجمع بين شاعرية الطرفين وتوفق بين طموح هذه المرأة وسعي هذا الرجل

الرجل السرطان والمرأة الثور

يتكيف معها يأنس لرفقتها , تسحره أنوثتها , علاقة ناعمة إنما ليست متينة ومستقبل غير مضمون

الرجل السرطان والمرأة الجوزاء

يحذر السرطان الهادئ والعصبي في إن واحد هذه المرأة المزاجية , إنما يتفق معها في حب المال واعتباره عنصرا هاما لحياة هانئة

الرجل السرطان والمرأة السرطان

يختلفان ولا يلتقيان إلا إذا أرادا أن يكونا صديقين , لان التشابه بينهما يعزز صداقتهما ويبعد حبهما

الرجل السرطان والمرأة الأسد

الاسدية كما الجملية تستفز السرطاني وتجذبه إلي مسرح المنافسة , إنما انسجامه مع الحملية يفتقده مع الاسدية لأنها تحاول أن تكون الاقوي

الرجل السرطان والمرأة العذراء

احترام متبادل وخوفه من المسؤولية قد يتحول إلي أمان إذا ما ارتبط مع هذه المرأة التي تتحمل المسؤولية بكل جدية , ولكن هل يقبل السرطان الرومانسي بحب واقعي

الرجل السرطان والمرأة الميزان

عاشق الجمال عاشق للمرأة الميزان , تشكل عنده امتدادا لأحلامه وبينه وبينها المسافة مختصرة جدا , وقد تنشا علاقة حب مجنون أكثر منه عاقلا

الرجل السرطان والمرأة القوس

يتشاركان في أعمالها , يسبران أغوار بعضهما , قوته في صمته وقوتها في صبرها واحتمالها والسرطان المفتش عن صورة أمه قد يطمئن لعاطفة المرأة القوس

الرجل السرطان والمرأة الجدي

رغبة في التعرف وبحث عن المتعة في العلاقة , السرطاني متردد في الحب تجاه المرأة الجدي مع انه متسرع مع كثيرات غيرها , علاقة إذا أخذت الوقت الكافي توصلت إلي نتيجة

الرجل السرطان والمرأة الدلو

يطرب لسماعها وهي تتكلم , يدهشه عمقها وتعجبه قدرتها علي التحليل والتفسير , إذا قرر الارتباط بها ينجح في ذلك شرط التخفيف من رومانسيته

الرجل السرطان والمرأة الحوت

لقاؤهما لقاء لا يخلو من شفافية ورغبة جارفة في إن واحد , إذا عرفا كيف يخطوان الخطوة الأولي حققا بداية متينة لعلاقة مستمرة ولكن هل تتم هذه الخطوة

شبكةعيونالإخبارية

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