صفات برج الحمل ( مواليد شهر 4 )

من تاريخ 21 مارس إلي تاريخ 20 ابريل

العنصر نار

أسعد أيامه الثلاثاء والأربعاء

· اللون المفضل الأحمر

اسعد أحجاره الكريمة الماس والعقيق

اسعد أرقامه 9

خصائصه إرادة , مواجهة , إدارة الأمور , قدرة علي القيادة , إبداع وخلق

الصفات العامة لبرج الحمل

يرمز برج الحمل إلى الولادة أو الطفولة المتـفائـلة السعيدة أبدا وكما الطفل ينسى العالم من حوله ويتـلهى بأصابع يديه وقدميه هكذا إنسان برج الحمل نجده يدور في فلك ذاته مهتماً بحاجاته أولا ً وأخيراً إذا سعى إلى شيء قام بالمستحيل من أجل الوصول إليه العالم مهم في نظره بقدر ما هو مرتبط بكيانه ووجوده هل هي الأنانية ؟ نعم إذا اعتبرنا الأطفال أنانيـين والحقيقة أن هـذا الإنسان لا يعي تماما ما يفعل انه بريء براءة الطفل الذي يشفع لتـلك العدائية التي عُرفت عنه

براءة أم سذاجة ؟ لا فرق ! إنها الصفة التي تحفظه في مأمن من الخوف إنسان برج الحمل لا يخشى أحدا أو شيئا ما لم ينله الأذى فعلا ً لكنه هنا أيضا ينسى بسرعة ويقع من جديد في التجربة هو صادق غير مخادع ، يؤمن بالأشخاص والظروف ، ويكره الكذب على الرغم من تمسكه بالأحلام والأوهام وهو إلى جانب ذلك نراه يرد على المشاكسة أو المجابهة بالصراخ والضجيج لجهله أسلوب اللف والدوران من حسناته تعلّقه بالمثالية يدافع عن مبادئه بكل قواه وبما أنه حرّ الضمير والرأي نراه يحمل سيف الحق في يده ويحارب الغدر والظلم أينما وُجدا

لنتساءل هل إنسان برج الحمل ضعيف حقا ؟ إن كان كذلك فضعفه من نوع خاص لأنه يُفضل الموت على الظهور بمظهر المقهور إذا تألم بكى من الداخل دموعه عزيزة لا تظهر إلاّ في حالات قليلة يفوق فيها ألمه حدّ الاحتمال

في ميدان العمل مكانه القمة إذا عاكسته الظروف ولم يبلغها ظهرت عليه بوادر النقمة والكرب فهو يكره بشدة أن يكون تابعا ومرؤوسا

يغلب على مواقفه التحرر والفردية يجود بوقته وماله وممتلكاته وإن كان يفتقر إلى التواضع والرقة واللباقة وهو أيضا قليل الصبر سريع الانتقاد إذا وجد في مكان عام – مطعم أو مقهى أو فندق مثلا – لا يتردد في التذمر والشكوى وإن كان في النهاية يجزل العطاء دون حساب

جرأة إنسان برج الحمل تدعو إلى الحيرة والاستغراب ؛ فبينما نراه يشق طريقه بعزم وثبات وتحد لجميع المخاطر نجده يرتعش وينكمش أمام الأوجاع الجسدية مثلا , لا يذهب إلى عيادة طبيب الأسنان إلاّ مُكرها ولما كان برج الحمل كثير التفاؤل فإنه يستطيع التغلب سريعا على الأمراض المزمنة والأوجاع الناجمة عن الكآبة والانقباض ثم إنه , إلى جانب ذلك , نشيط دؤوب يحمل نفسه أكثر من طاقتها ولو وصل به الأمر إلى حدّ الانهيار

من بين الصفات التي يفتقر إليها هذا الإنسان الدبلوماسية والتحايل واللباقة وإن كان غير مستبعد أن يحصل عليها مع الوقت وبعد تجارب عديدة قاسية هذا ولا تأتيه الثروة بسهولة ولكنه كثيرا ما يعين غيره على جنيها يندر أن يمتلك بيتا أو عقارا إذا نضب المال بين يديه لا يشعر بالأسى لأن أهدافه كثيرة وليس المال أوّلها ومع أنه محور نفسه إلاّ أنه يتمتع بروح دافئة معطاءة قلما توجد في الأبراج الأخرى إذا خـُيـّر بين المال والشأن اختار الأخير يحبّ المديح والثـناء ويحمل لواء الواقعية والمثالية في آن واحد وهو أيضا سريع الغضب سريع النسيان والهدوء يؤمن بالأعاجيب ويرفض الفشل لديه طاقات عمل وكدّ ترهق المحيطين به إذا أراد الهدوء والجد نجح في اكتسابهما ولكنه قلما يسعى إليهما قبل سن الشيخوخة أو على الأقل النضوج التام إنسان برج الحمل أيضا ماهر في فرض آرائه على الآخرين , وفي كسب الرأي العام إلى جانبه , لكنه فاشل في السياسة وإذا وُجد بعض مواليد هذا البرج بين كبار السياسيين العالميين اعتبر في الواقع في الأعمال التجارية والفنون الخلاقة والتخطيط والتصميم

أما في ميدان الصداقة فهو محبّ وفيّ وكريم النفس واليد وخصوصا حين يلقى تجاوبا من الآخرين يهب من ماله وجهده ووقته ويتوقع الشكر والتقدير مقابل ذلك من فضائله عدم التردد في إسداء الخدمات حتى لو لم ينل التقدير اللازم

من شيمه الأخرى المواظبة والإقدام مثله في ذلك مثل القائد الباسل الذي يتقدم الجند إلى ساحة القتال طبيعته الصلبة تضمن له نجاحا أكيدا وحياة طويلة وزاخرة إنه باختصار المشعل الذي ينير الطريق أمام جميع الذين يؤمنون مثله بالمبادئ والمثل

الرجل الحمل





حركته ديناميكية ونار متوهجة أحيانا فتور وكسول

رجل الحمل صادق لا يعرف النفاق

يسعي دائما إلي التجديد والتغيير

رجل جري يقع في بعض الأحيان ضحية صدقه وإخلاصه , تجده دءوبا ومخلصا في العمل وتجد زملائه يتكلون عليه

جديته قد تخلق مسافات بينه وبين الآخرين , ومع ذلك لديه ميول للضحك وسماع النكت وإلقائها

رجل الحمل لديه إبداع وتفكير عميق , لو تساعده الظروف سيكون له بصمته الخاصة والمميزة ولكن لعبة الحظ لها تأثير واضح في مسار حياته

ينجح في دور المستشار والناصح بعيدا عن كل ادعاء أو تكلف , يتأثر كثيرا إذا لم يقدر علي المساعدة

رجل الحمل صعب في الحب والعشق لذا يجب إن تكون فتاته مميزة أو صابرة جدا

رجل الحمل فنان بطبعه مما يعني انه مزاجي فمرات تجده يتوق إلي الحب والدلال ومرات يضرب الأرض برجله وكأنه يريد تحرير العالم , لا يطيق الحبس , عاشق للحرية , وهذا ما يفسر مغامراته العديدة في عالم العاطفة ولن يثبت حتى يجد الفتاة التي تكون له أما وامرأة وسيدة عاشقة

رجل الحمل من أكثر الرجال الذين يعرفون إسعاد حبيباتهم من حيث الكرم , الاحترام , العشق وكلام الشعر الحمل لا يستطيع كبح جماحه وليس لديه نفس طويل يريد من حبيبته أن تكون بقربه كل يوم كما يسعي إلي بلورة شخصية حبيبته حسب مزاجه وأهوائه

الزواج يخيف رجل الحمل ولكن متى تحمل المسئولية فانه يرتبط بعلاقة حميمة مع بيته وأسرته دون التخلي عن استقلاليته والمطلوب من زوجته أن ترسم له في كل يوم صورة جديدة لها , يعشقها

الحمل الأب صديق لأولاده أكثر مما هو أب , رفيق لهم , يلعب معهم , يساعدهم علي بلورة شخصيتهم

المرأة الحمل

مولودة الحمل عدة نساء في امرأة واحدة

طفلة في العاطفة , امرأة في المهمات , سيدة في المجتمع , حاضرة في الحفلات ,مهملة في الواجبات

في المهمات الصعبة تكون بمثابة الرجل ولكن ليس علي حساب أنوثتها , لا تحب الإعمال المنزلية وتقوم بها من باب الواجب , التعب في عمل تحبه أفضل من ساعة عمل في البيت

ناجحة في عملها , مساعدة لزملائها , تنفعل بسرعة وتتفوه بكلام غير مدروس

إذا أحست بالضعف لن تبكي بل تقف وقفة فيها الكثير من الكبرياء تحس كأنها خالية من العواطف ومت كانت وحدها فإنها تبكي ومن هنا يصبح الحكم عليها ليس بالأمر السهل

عاطفية ولكنها الأقدر علي العيش بدون رجل , رجل أحلامها من الصعب أن تلتقيه في ناد أو حفلة أو صدفة

فارس أحلام فتاة برج الحمل يجب أن يكون مميزا وحينها تحبه وتخلص له , تجد وقتها إن فتاة الحمل تقلص من أهميتها بوجود حبيبها , ففتاة الحمل تفتش عن الرجل- الرجل

متطلبة دائمة من حبيبها وتتحول إلي عصبية وفظة نوعا ما إذا تجاهل هذا الحبيب حضورها ولم يعرها الاهتمام لما تقول لأنها تسعي دائما لان تكون مميزة ولا تكتفي بلعب دور ربة البت

مولودة الحمل قد تصبح زوجة طيبة وهادئة عند رضائها وقناعتها بحياتها ,

علاقتها بأولادها علاقة حب واع سليم

علاقة الرجل الحمل مع بقية الأبراج من الناحية العاطفية

الرجل الحمل والمرأة الحمل

توازن فكري قد يؤدي في بعض الأحيان إلي احتكاك يولد تحديا ومنافسة , في الحب قريبان وبعيدان

- الرجل الحمل والمرأة الثور

انجذاب حسي وعلاقة متهورة , من الصعب إنشاء علاقة مستمرة وقد ينفصلان متفقين

الرجل الحمل والمرأة الجوزاء

نظرات متبادلة ومشتعلة إنما من الصعب علي الحمل تحمل مزاجية الجوزائية , وصعب علي الجوزائية استيعاب فلسفة الحمل ولكن إذا أرادا اتفقا

الرجل الحمل والمرأة السرطان

من المحتمل إن يكونا صديقين فالسرطانية تطلب نصيحة الحمل , إنما إن يتحابا فهذا مستبعد جدا , خصوصا من قبل الرجل الحمل

الرجل الحمل والمرأة الأسد

منافسة , سباق علي السلطة , تضارب في الأفكار إنما علاقة مميزة قد لا تشبه أيا من العلاقات الأخرى

الرجل الحمل والمرأة العذراء

اندفاع الحمل يصطدم بدقة العذراء , رومانسية الحمل تزعجها واقعية العذراء , إنما في الاصطدام اشتعال لأفكار مبدعة وانطفاء للروتين , علاقة ناجحة إذا كتب لها الاستمرارية

الرجل الحمل والمرأة الميزان

ألحملي المحب للجمال ينجذب إلي المرأة الميزان إنما لا يتمناها شريكة له , فالميزانية المحبة للأضواء تختلف مع ألحملي المبدع في صمت

الرجل الحمل والمرأة العقرب

غموض هذه المرأة يغري الرجل المحب للاكتشاف والمالك حشرية معرفة الغامض , وشخصية الحمل الفذة تلفت انتباه هذه المرأة الساعية لاختيار الرجل - الرجل

الرجل الحمل والمرأة القوس

يتصادقان , القوسية تهتم لأمر الحمل وتهبه عواطفها , ألحملي يصدمه صدق هذه المرأة فيتناقض في تصرفاته تجاهها , إنما الزواج بينهما ناجح بنسبة كبيرة

الرجل الحمل والمرأة الجدي

خير صديق لها , يقف إلي جانبها يرشدها , وهي تهتم لرأيه وتأخذ بنصائحه , إذا الصداقة بينهما انجح من الحب

الرجل الحمل والمرأة الدلو

ذكاء هذه المرأة وهدؤوها قد يكونان ملجأ دافئا للرجل الحمل الباحث دائما إلي ركن هادئ , إنما قد يزعج الحمل ادعاء هذه المرأة فهم الأشياء بشكل دائم , علاقة متأرجحة بين الهدوء والمنافسة

الرجل الحمل والمرأة الحوت

ينجذبان إلي بعضهما حسيا فالحمل الشهواني يغرق في بحر نظرات الحوتية الملتهبة , وقد ينجرف الحمل إلي الحوتية ويرتبط بها لكنه يصاب بالندم في لحظات الوعي

شبكةعيونالإخبارية

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