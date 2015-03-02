تجمهر أهالى ضحايا انفجار أسوان أمام المشرحة لعدم وجود طبيب شرعى

تجمهر عشرات من أهالى ضحايا الانفجار بمدينة أسوان، أمام مشرحة أسوان العمومية، صباح اليوم، الاثنين، اعتراضاً على عدم وجود طبيب شرعى منذ وقوع الحادث فى حوالى الثامنة من مساء أمس، حتى الآن.

وأضاف الأهالى المحتجون، أن النيابة انتهت من معاينة الجثث واستدعت الطبيب الشرعى الذى سيأتى من محافظة قنا، نظراً لعدم إقامته الدائمة بمحافظة أسوان، وهو الأمر الذى تسبب فى حدوث العديد من المشاكل، وكان أبرزها أحداث الدابودية والهلايل.

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جانب من تجمهر أهالى الضحايا أمام مشرحة أسوان

>وأكد الأهالى، أنهم متواجدون منذ مساء أمس، وحتى ظهر اليوم، لانتظار استلام جثث ذويهم من المشرحة، لدفنها إلى مثواها الأخير، مشيرين إلى أنهم أكثر من 15 ساعة لا يحضر إليهم مسئول واحد من محافظة أسوان أو مديرية الأمن.

وكانت مدينة أسوان، قد شهدت مساء أمس، انفجار عبوة محلية الصنع، زرعها مجهولون بجوار محول كهرباء مواجه لمسجد النصر وسط مدينة أسوان، ويبعد عدة أمتار عن قسم أول أسوان، وكان مستهدف دورية أمنية أصابت سيارة المرور التى كانت فى مقدمة الدورية.

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احتجاج العشرات لعدم وجود طبيب شرعى

استياء على أهالى اضحايا لتأخير تشييع جثامين ذويهم

>ونتج عن الحادث أيضاً وفاة شخصين هما "علاء الدين أحمد حسين" 31 سنة، عامل، ومقيم السيل الجديد، و"منال ماهر خلف" 37 سنة، ربة منزل، ومقيمة الشواربى، كما أصيب المجند "محمد محمود حمدان" 20 سنة، سائق سيارة المرور التى تحمل أرقام (ص و ل 2653) وكانت فى مقدمة الدورية الأمنية، كما أصيب "بقطر فهمى بطرس" 32 سنة، و"ماسيو بقطر فهمى" عام واحد، وشقيقه "مينا" 5 سنوات، وشقيقته "مارينا" 8 سنوات، و"منال فهمى" 40 سنة، و"مريم سعيدد سعد" 8 سنوات، و"سامح حلمى عبد الحميد" 31 سنة، و"محمد عبده أبازيد" 60 سنة، و"بدوى كامل محمود" 32 سنة، و"خالد سيد محمد" 22 سنة.> أهالى الضحايا ينتظرون أمام المشرحة لأكثر من 15 ساعة