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تجديد حبس ٤ متهمين قتلوا "عربجى" طعنا بالأسلحة البيضاء فى مصر القديمة

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تجديد حبس ٤ متهمين قتلوا "عربجى" طعنا بالأسلحة البيضاء فى مصر القديمة تجديد حبس ٤ متهمين قتلوا "عربجى" طعنا بالأسلحة البيضاء فى مصر القديمة
قرر قاضى المعارضات بجنح القديمة بمحكمة جنوب القاهرة بالسيدة زينب اليوم، تجديد حبس مسجل خطر و٣ متهمين آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل عربجى بمنطقة مصر القديمة بعدما انهال عليه الأول وأصدقاؤه طعنا بالأسلحة البيضاء، ليلقى مصرعه فى الحال بسبب خلافات قديمة بينهما.

كشفت تحقيقات النيابة بإشراف المستشار طارق أبو زيد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، أن خلافات قديمة نشبت بين كل من "حسن.ع" ٣٩ سنة "عربجى" و"إبراهيم الطايش" مسجل خطر منذ ٣ أعوام، لقيام الأول بطعن الأخير فى يده وتسبب فى بترها وإحداث عاهة مستديمة.

وأضافت التحقيقات التى باشرها المستشار حسن بدوى رئيس النيابة مصر القديمة، أن الأخير قرر الانتقام منه واستدرجه بحجة إنهاء بعض الأعمال بعد أن أرسل إليه صديقه لإقناعه بالذهاب معه، وفور وصولهما فوجئ الضحية بالمتهم وأصدقائه الذين انهالوا عليه طعنا حتى الموت، وبعدها اتصل المتهم بزوجة الضحية ليزف إليها خبر مقتله، والتى أبلغت مباحث القسم، وتحرر المحضر ٢٤١٥ لسنة ٢٠١٥، وألقى القبض على ٤ متهمين وأمرت النيابة بحبسهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

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مصر 365

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