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وصول الإخوان المتهمين فى قضية أحداث شغب مستشفى المعلمين بسوهاج

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وصول الإخوان المتهمين فى قضية أحداث شغب مستشفى المعلمين بسوهاج وصول الإخوان المتهمين فى قضية أحداث شغب مستشفى المعلمين بسوهاج
وصل منذ قليل 27 متهما من الإخوان "محبوسين" فى جلسة محاكمة 55 إخوانيًا، لاتهامهم فى أحداث الشغب أمام مستشفى المعلمين ومنطقة الزهراء بسوهاج، فى أول أيام الاستفتاء على الدستور، والتى أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين فى تبادل إطلاق النار بين قوات الشرطة والإخوان، بينهم العقيد أحمد أبو عايد، مأمور قسم ثان سوهاج، إلى مجمع المحاكم بسوهاج وتم إيداعهم قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين صالح محمد صالح وطارق صلاح حامد بأمانة سر طه حسين وعادل أبو الريش، ومن المقرر أن تستمع المحكمة اليوم إلى مرافعة الدفاع عن بعض المتهمين.

تعود أحداث القضية إلى 2013، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة هدفها تكدير السلم العام، والقتل والشروع فى القتل والتخريب، واستعمال العنف والقوة مع رجال الشرطة ومقاومة السلطات، والقيام بعمل مظاهرة بدون تصريح، وتكدير الأمن العام، وتعطيل وسائل المواصلات.

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