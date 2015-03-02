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القبض على عاطلين تخصصا فى سرقة السيارات بالقاهرة الجديدة

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القبض على عاطلين تخصصا فى سرقة السيارات بالقاهرة الجديدة القبض على عاطلين تخصصا فى سرقة السيارات بالقاهرة الجديدة
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطلين تخصصا فى سرقة السيارات من قائديها بالقاهرة الجديدة، واعترفا بسرقة سيارتين ماركة سوزوكى "فان" بتوصيل الأسلاك، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة القاهرة الجديدة أول، وتمكنوا بمساعدة الأهالى من ضبط كل من "عاصم.أ.م" 17 سنة عاطل، و"محمد.ر.س" 47 سنة عاطل، لدى شروعهما فى سرقة السيارة رقم (د ط ى 419) ماركة سوزوكى فان نبيتى اللون ملك "احمد.س.ح" 31 سنة فنى تبريد وتكييف، وبمناقشتهما اعترفا بالشروع فى السرقة وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمهما بالشروع فى سرقتها، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة السيارات ماركة سوزوكى "فان" بأسلوب المفتاح المصطنع وتوصيل الأسلاك، وأضافا بارتكابهما 2 حادث بذات الأسلوب وهى سرقة السيارة رقم (ق ه س 1769) ماركة سوزوكى "فان" نبيتى اللون والمحرر بشأنها المحضر رقم 3141/2015م جنح العبور بلاغ "رجب شعبان"، وسرقة السيارة رقم (ى ف ج 136) ماركة سوزوكى "فان" نبيتى اللون والمحرر بشأنها المحضر رقم 11886/2014م جنح العبور بلاغ "علاء.أ.ا".
>وتم بإرشادهما ضبط السيارتين لدى عميلهما "على.ا.ع" 35 سنة عامل، وبمناقشته اعترف بعلمه أن السيارتين من متحصلات سرقة، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على السيارتان واتهماهما بالسرقة، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وأحيلت للنيابة العامة التى تولت التحقيق.

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