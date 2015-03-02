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سقوط شخصين انتحلا صفة رجال شرطة لمراقبة سيدة بتحريض من آخر بالتجمع الخامس

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سقوط شخصين انتحلا صفة رجال شرطة لمراقبة سيدة بتحريض من آخر بالتجمع الخامس سقوط شخصين انتحلا صفة رجال شرطة لمراقبة سيدة بتحريض من آخر بالتجمع الخامس
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة القبض على شخصين انتحلا صفة ضباط شرطة وقاما بمراقبة سيدة بالتجمع الخامس بتحريض من آخر، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كانت قد وردت معلومات لضباط قسم مباحث المرور مفادها تردد شخصين يستقلان سيارة أجرة بمنطقة التجمع الخامس بدائرة القسم، منتحلين صفة رجال شرطة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما وتبين أنهما كل من "رامى.ف.ص" 28 سنة حاصل على ليسانس حقوق، و"سيد.ع.م" 35 سنة عامل، لدى استقلالهما السيارة رقم (ب ر ف 295) ماركة هيونداى فيرنا بيضاء اللون مستأجرة قيادة الثانى، وبحوزتهما مبلغ مالى 4700 جنيه.

وبمناقشتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضافا بقيامهما بمراقبة إحدى السيدات منتحلين صفة رجال الشرطة بتحريض من "كريم مروان" جارى ضبطه مقابل المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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