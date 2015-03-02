أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك -
نجحنا في مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية متكاملة شاركت فيها كل قطاعات الوزارة -
ارتفاع حصيلة انزلاقات التربة في كولومبيا إلى 290 قتيلا -
أردوغان ينتقد "القاتل" الأسد بسبب الهجوم الكيميائي المزعوم في خان شيخون -
التموين: وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية -
مصدر أمني بالغربية: "كيس بلازما" سبب إثارة الرعب بمنطقة الإستاد -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
الجمعة.. ملتقى «قرطام» الثقافي ينظم حفلًا خيريًا بمشاركة 200 طفل يتيم -
«مستقبل وطن» يدعو القضاة للتشاور حول قانون الهيئات للخروج بصيغة توافقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ضبط تمثال أثرى بحوزة عاطل فى سوهاج

Google+ Print
ضبط تمثال أثرى بحوزة عاطل فى سوهاج ضبط تمثال أثرى بحوزة عاطل فى سوهاج
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، أثناء تواجدها بمنطقة الكوثر للقيام بالأعمال التأمينية للطرق الرئيسية والفرعية، من ضبط تمثال أثرى بحوزة عاطل بقصد الاتجار.

تلقى اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من إدارة تأمين الطرق، يفيد بتمكن القوات من إلقاء القبض على عاطل بحوزته تمثال أثرى عليه نقوش فرعونية بدائرة قسم الكوثر.

وبالانتقال والفحص تبين التحريات التى أشرف عليها العميدان حسين حامد ومحمد توفيق من إدارة المباحث الجنائية وقاده العميد أحمد الراوى رئيس فرع بحث الشرق، بتمكن القوات ضبط "إسلام أ ص" 30 عاما عاطل ويقيم دائرة القسم وبحيازته تمثال يحتوى على نقوش فرعونية طوله حوالى " 90 " سم يشتبه فى أثريته بالقرب من مسكنه، بمواجهته اعترف بحيازته للتمثال بقصد الاتجار، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها، تحرر عن ذلك المحضر رقم 102 إدارى القسم لسنة 2015 وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365