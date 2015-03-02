ضبط تمثال أثرى بحوزة عاطل فى سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، أثناء تواجدها بمنطقة الكوثر للقيام بالأعمال التأمينية للطرق الرئيسية والفرعية، من ضبط تمثال أثرى بحوزة عاطل بقصد الاتجار.

تلقى اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من إدارة تأمين الطرق، يفيد بتمكن القوات من إلقاء القبض على عاطل بحوزته تمثال أثرى عليه نقوش فرعونية بدائرة قسم الكوثر.

وبالانتقال والفحص تبين التحريات التى أشرف عليها العميدان حسين حامد ومحمد توفيق من إدارة المباحث الجنائية وقاده العميد أحمد الراوى رئيس فرع بحث الشرق، بتمكن القوات ضبط "إسلام أ ص" 30 عاما عاطل ويقيم دائرة القسم وبحيازته تمثال يحتوى على نقوش فرعونية طوله حوالى " 90 " سم يشتبه فى أثريته بالقرب من مسكنه، بمواجهته اعترف بحيازته للتمثال بقصد الاتجار، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها، تحرر عن ذلك المحضر رقم 102 إدارى القسم لسنة 2015 وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.