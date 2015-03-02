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القبض على 4 عاطلين بحوزتهم 150 تذكرة هيروين وإخوانى هارب بالبحيرة

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القبض على 4 عاطلين بحوزتهم 150 تذكرة هيروين وإخوانى هارب بالبحيرة القبض على 4 عاطلين بحوزتهم 150 تذكرة هيروين وإخوانى هارب بالبحيرة
تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة إيتاى البارود، برئاسة المقدم حازم خيرى وإشراف اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث، من القبض على 4 عاطلين ويقيمون غرب إيتاى البارود لاتجارهم بالمواد المخدرة، حيث ضبط بحوزتهم عدد (150) تذكرة لمسحوق الهيروين، مبلغ مالى 285 جنيها، 3 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، وتحرر المحضر 4517/2015 جنايات المركز.

كما تم ضبط "حامد س ح" حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم قرية معنيا دائرة المركز المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 24737/2013 جنح مركز شرطة إيتاى البارود الانضمام لجماعه محظورة، من ناحية أخرى شنت مباحث حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمه وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية، وأسفرت تلك الحملة عن ضبط "عصام م م" صاحب شركة لتعبئة الحاصلات الزراعية بمدينة حوش عيسى لقيامه بتجميع وتعبئة كمية (250ر6) طن لب سوبر بدون بيانات الإنتاج والصلاحية وتحرر المحضر 3164/2015 جنح مركز حوش عيسى.

كما تم ضبط "سامى ك ا" سائق السيارة رقم 150497 نقل بحيرة لحيازته كمية (40ر1) طن أسماك سردين مجمد ومملح مجهول المصدر وتحرر المحضر 4685/2015 جنح مركز دمنهور.

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مصر 365

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