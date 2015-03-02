إصابة ربة منزل وشقيقتها بتسمم عقب تناولهما طعاما فاسدا بالمراغة سوهاج

استقبل مستشفى المراغة المركزى ربة منزل وشقيقتها الطالبة مصابتين بقىء مستمر، وألم بالمعدة، وتم حجزهما بقسم الباطنة إثر تناولهما طعاما منزليا فاسدا.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المراغة، يفيد بوصول ربة منزل وشقيقتها مصابتين بقىء مستمر وحالتهم العامة متوسطة، وتم إجراء الإسعافات اللازمة لهن.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد حسين حامد مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم إسلام فاروق مفتش مباحث مركز المراغة والرائد نصر طه رئيس مباحث المركز والنقيب أحمد المشنب معاون مباحث بوصول زهرة جمال على أبو زيد 18 عاما ربة منزل وولاء جمال على أبو زيد 13 عاما طالبة ويقيمان بناحية أقصاص دائرة المركز إلى مستشفى المراغة المركزى مصابتين "بقىء مستمر وألم بالمعدة، إثر تناول طعام فاسد.

وبسؤال المصابتين قررا حدوث إصابتهما عقب تناولهما وجبة طعام منزلى " غير طازج "، ونفيا الشبهة الجنائية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 872 إدارى المركز لسنة 2015 وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.