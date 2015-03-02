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إصابة 5 فى حادث تصادم بالمنوفية بينهم مدير مدينة الطالبات بالسادات

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إصابة 5 فى حادث تصادم بالمنوفية بينهم مدير مدينة الطالبات بالسادات إصابة 5 فى حادث تصادم بالمنوفية بينهم مدير مدينة الطالبات بالسادات
أصيب 5 أفراد بإصابات بالغة فى حادث تصادم بين سيارة نقل وأتوبيس رحلات على طريق كفر داود – السادات، تم نقل المصابين إلى مستشفى السادات، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى، مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد محمود الشاذلى رئيس مباحث مركز السادات، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل قيادة أحمد محمد فاروق 30 عاما، وأتوبيس رحلات قيادة أشرف محمد أحمد 30 عاما سائق على طريق كفر داود- السادات. بالانتقال الفورى تبين إصابة 5 أفراد، من بينهما عاطف محمود أحمد مدير مدينة الطالبات الجامعية بمدينة السادات، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السادات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365