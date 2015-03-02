السعودية تعلن عن ترحيل جميع مخالفى قانون العمل بلا استثناء

أعلن المدير العام للجوازات بالسعودية اللواء سليمان اليحيى أن المملكة ستقوم بترحيل المخالفين لقانون العمل والعمال بما فيهم السوريين.

وقال اللواء اليحيى ، فى تصريحات صحفية، إن أى مخالف لأنظمة البلاد سيتم التعامل معه بحزم وترحيله فورا من المملكة ، حتى إن كان من الدول التى تشهد صراعات كسورية" ، لافتا إلى "أن السوريين يتم تخيير المخالف منهم للدولة التى يريدون الذهاب إليها".

وأعلن سليمان أن "الجوازات ستستخدم أدوات جديدة لإحكام السيطرة على مخالفى أنظمة العمل والإقامة ، مشددا على عدم التهاون فى التعامل مع المخالفين.

وكانت مصادر أمنية سعودية ، قالت السبت الماضى إن المملكة سوف تبدأ بحملات أمنية جديدة لضبط المخالفين لنظام الإقامة والعمل فى المملكة على ثلاث مراحل.

وأوضح مصدر أمنى فى شرطة جدة أن المرحلة الأولى سوف تستهدف تجمعات المخالفين فى الطرق خارج الأحياء ، حيث يوجد عديد من المخالفين ، الذين يعملون بنظام الأجر اليومى فى المقاولات أو غيرها من الأعمال.

وأشار الى أن المرحلة الثانية تستهدف المخالفين لنظام الإقامة والعمل فى المواقع التى يعملون فيها ، بينما تركز المرحلة الثالثة من الحملة على دهم المنازل والمواقع التى يتحصن فى داخلها المخالفون وذلك من خلال المعلومات التى تحصل عليها الجهات الأمنية عن تلك المواقع.

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