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أنباء عن تعديل وزارى وشيك فى الأردن

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أنباء عن تعديل وزارى وشيك فى الأردن أنباء عن تعديل وزارى وشيك فى الأردن
ذكرت تقارير إخبارية أردنية اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء عبد الله النسور يعتزم إجراء أول تعديل وزارى على حكومته الثانية فى غضون الأيام القليلة القادمة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الغد" فإن النسور برر نيته بإجراء التعديل بمطالبة بعض الوزراء الخروج من الفريق الحكومى إلى جانب متطلبات المرحلة التى تحتاج إلى تعديل سريع على بعض الحقائب الوزارية ذات الطابع الفني.

ونقلت عن مصادر مطلعة أن التعديل لن يشمل الحقائب السيادية فى (الداخلية والخارجية والمالية) ، فى حين تؤكد مصادر أخرى ، بأن الأمر يبقى معلقا بمشاورات اللحظة الأخيرة مع مراكز القرار.

وقللت مصادر نيابية من أهمية إجراء ما أسمتها "أى عمليات تجميل على حكومة النسور" ، معللة الأمر بأن العلاقة بين السلطتين شهدت تراجعا ملحوظا خلال العام الأخير.

وتوقع مصدر اردنى ان يشمل التعديل 7 أو 8 حقائب وزارية، وذلك على ضوء تزايد الانتقادات النيابية لأداء بعض وزراء الحكومة.
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