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باحثون أسبان: التلوث يسبب البدانة

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باحثون أسبان: التلوث يسبب البدانة باحثون أسبان: التلوث يسبب البدانة
توصل فريق من الباحثين الأسبان إلى وجود صلة بين مستويات ملوثات البيئة معين وبين تراكم فى جسم الإنسان لتدفعه نحو البدانة.

وقال خوان بيدرو أريبولا أستاذ البدانة والغدد الصماء فى جامعة غرناطة بأسبانيا، " لقد وجدنا أن الأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من الملوثات العضوية الثابتة، كانوا الأكثر معاناة من السمنة المفرطة، فضلا عن ارتفاع مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية، حيث تعتبر هذه العوامل من أهم عوامل الخطر الرئيسية لتطور أمراض القلب والأوعية الدموية".

وقد حلل الباحثون مستويات الملوثات المتراكمة فى الأنسجة الدهنية فى ما يقرب من 300 رجل وسيدة، الذين حضروا خدمات جراحية فى مستشفيين بغرناطة، لتبقى الملوثات العضوية فى دمائهم والبيئة المحيطة بهم لعقود.

وأوضح أريبولا أن تعرض البشر للملوثات العضوية بصورة ثابتة من خلال النظام الغذائى، إلى جانب ذلك، الملوثات العضوية الثابتة تتراكم تدريجيا فى دهون الجسم، وهذا هو السبب فى المستويات المتوسطة فى دراستنا، لتعطينا رؤية للتعرض التراكمى على مدى عدد من السنوات.

وكشف الباحثون - فى معرض الأبحاث التى نشرت فى العدد الأخير من مجلة "التلوث البيئى" - أنه باستخدام أساليب إحصائية معقدة، أكدوا على أن المستويات المتراكمة من عدة ملوثات عضوية ثابتة كانت مرتبطة بالبدانة، المستويات المرتفعة من الدهون الثلاثية والكوليسترول، بغض النظر عن الجنس والعمر وعامل التدخين.

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مصر 365

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