كهرباء بورسعيد: محولات فائقة الجهد بمحطة الرسوة لمواجهة أحمال الصيف

أكد محمد الأخرس رئيس قطاع كهرباء بمحافظة بورسعيد، أنه تم بالفعل تركيب محول جديد قدرة 125 م.ف. ا جهد 220/66/11ك. ف بمحطة محولات الرسوة لمواجهة الأحمال المتوقعة فى فصل الصيف المقبل.

وقال رئيس قطاع الكهرباء فى بورسعيد، إن القطاع أنهى إحلال وتجديد فى مهمات الجهد المتوسط المتمثل فى الكابلات والمحولات والموزعات، بالإضافة لإطلاق التيار بموزع "محمد السيد" الكائن بشارع صفية زغلول لمواجهة زيادة الأحمال بدوائر المناخ والعرب والشرق.

وأشار إلى أن قطاع كهرباء بورسعيد قد أنهى المرحلة الأولى لعملية الإحلال والتجديد بالخطوط الهوائية جنوب بورسعيد، وجارى العمل بالمرحلة الثانية لتحقيق المنظومة، مضيفا أنه تم إطلاق التيار بمغذيات جديدة لقرى المناصرة والجرابعة والديبة والتى تقع بالمدخل الغربى.

فيما أكد الأخرس أن هناك تنسيقا بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لتوفير الوقود والغاز اللازم لتشغيل المحطات خلال الصيف المقبل حتى لا يكون صيفا مظلما.