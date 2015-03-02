أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك -
نجحنا في مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية متكاملة شاركت فيها كل قطاعات الوزارة -
ارتفاع حصيلة انزلاقات التربة في كولومبيا إلى 290 قتيلا -
أردوغان ينتقد "القاتل" الأسد بسبب الهجوم الكيميائي المزعوم في خان شيخون -
التموين: وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية -
مصدر أمني بالغربية: "كيس بلازما" سبب إثارة الرعب بمنطقة الإستاد -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
الجمعة.. ملتقى «قرطام» الثقافي ينظم حفلًا خيريًا بمشاركة 200 طفل يتيم -
«مستقبل وطن» يدعو القضاة للتشاور حول قانون الهيئات للخروج بصيغة توافقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

كهرباء بورسعيد: محولات فائقة الجهد بمحطة الرسوة لمواجهة أحمال الصيف

Google+ Print
كهرباء بورسعيد: محولات فائقة الجهد بمحطة الرسوة لمواجهة أحمال الصيف كهرباء بورسعيد: محولات فائقة الجهد بمحطة الرسوة لمواجهة أحمال الصيف
أكد محمد الأخرس رئيس قطاع كهرباء بمحافظة بورسعيد، أنه تم بالفعل تركيب محول جديد قدرة 125 م.ف. ا جهد 220/66/11ك. ف بمحطة محولات الرسوة لمواجهة الأحمال المتوقعة فى فصل الصيف المقبل.

وقال رئيس قطاع الكهرباء فى بورسعيد، إن القطاع أنهى إحلال وتجديد فى مهمات الجهد المتوسط المتمثل فى الكابلات والمحولات والموزعات، بالإضافة لإطلاق التيار بموزع "محمد السيد" الكائن بشارع صفية زغلول لمواجهة زيادة الأحمال بدوائر المناخ والعرب والشرق.

وأشار إلى أن قطاع كهرباء بورسعيد قد أنهى المرحلة الأولى لعملية الإحلال والتجديد بالخطوط الهوائية جنوب بورسعيد، وجارى العمل بالمرحلة الثانية لتحقيق المنظومة، مضيفا أنه تم إطلاق التيار بمغذيات جديدة لقرى المناصرة والجرابعة والديبة والتى تقع بالمدخل الغربى.

فيما أكد الأخرس أن هناك تنسيقا بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لتوفير الوقود والغاز اللازم لتشغيل المحطات خلال الصيف المقبل حتى لا يكون صيفا مظلما.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365