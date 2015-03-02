انهيار جزئى بعقار قديم فى كفر الدوار دون خسائر بشرية

شهدت منطقة الإدكاوى بمدينة كفر الدوار فى البحيرة، صباح اليوم، انهيارا جزئيا فى عقار خالٍ من السكان دون حدوث إصابات.

تلقى صباح اليوم قسم شرطة كفر الدوار بلاغا من الأهالى بسقوط جزء من عقار بمنطقة الإدكاوى دائرة القسم.

انتقلت قوات إدارة الحماية المدنية وتم عمل كردون أمنى حول العقار والمكون من ثلاثة طوابق ملك فاتن ممدوح عبدالفتاح "موظفة ومقيمة بندر كفر الدوار غير مأهول بالسكان، وتبين سقوط سقف إحدى غرف الطابق الثالث دون حدوث إصابات.

بسؤال مالكة العقار قررت بمضمون ما تقدم وعللت ذلك لقدم العقار، وتم إخطار الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة كفر الدوار لاتخاذ شئونها وتحرر المحضر 988/2015 إدارى القسم .