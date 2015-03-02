أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك -
نجحنا في مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية متكاملة شاركت فيها كل قطاعات الوزارة -
ارتفاع حصيلة انزلاقات التربة في كولومبيا إلى 290 قتيلا -
أردوغان ينتقد "القاتل" الأسد بسبب الهجوم الكيميائي المزعوم في خان شيخون -
التموين: وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية -
مصدر أمني بالغربية: "كيس بلازما" سبب إثارة الرعب بمنطقة الإستاد -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
الجمعة.. ملتقى «قرطام» الثقافي ينظم حفلًا خيريًا بمشاركة 200 طفل يتيم -
«مستقبل وطن» يدعو القضاة للتشاور حول قانون الهيئات للخروج بصيغة توافقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الصحة: وفاة شخصين وإصابة ١١ فى انفجار عبوة الكورنيش بأسوان

Google+ Print
الصحة: وفاة شخصين وإصابة ١١ فى انفجار عبوة الكورنيش بأسوان الصحة: وفاة شخصين وإصابة ١١ فى انفجار عبوة الكورنيش بأسوان
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وفاة شخصين، وهما امرأة تبلغ من العمر ٣٧ عاما وشاب فى الخامسة والعشرين من العمر، وإصابة 11 شخصا فى انفجار عبوة ناسفة أمام جامع النصر بكورنيش النيل بمحافظة أسوان.

وقالت وزارة الصحة والسكان فى بيان لها اليوم، إنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات أسوان الجامعى والتأمين الصحى بأسوان وحالة تسعة من المصابين مستقرة، بينما يخضع مصابون لتدخلات جراحية بمستشفى أسوان الجامعى.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه تم نقل حالات الوفاة إلى مشرحة أسوان العمومية والحثث تحت تصرف النيابة ومن بين المصابين والوفيات أسرة بكاملها، حيث توفيت الزوجة وأصيب الزوج وثلاثة من الأبناء.


>بالصور.. التفاصيل الكاملة لـ"انفجار أسوان".. الحادث يُيَتِّم 4 أطفال بعد وفاة والدتهم.. و"الصحة" تعلن أسماء شهيدين و11 مصابا.. و"البحث الجنائى" يكشف كواليس العمل الإرهابى.. وحشود للتبرع بالدم
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365