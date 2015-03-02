الصحة: وفاة شخصين وإصابة ١١ فى انفجار عبوة الكورنيش بأسوان

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وفاة شخصين، وهما امرأة تبلغ من العمر ٣٧ عاما وشاب فى الخامسة والعشرين من العمر، وإصابة 11 شخصا فى انفجار عبوة ناسفة أمام جامع النصر بكورنيش النيل بمحافظة أسوان.

وقالت وزارة الصحة والسكان فى بيان لها اليوم، إنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات أسوان الجامعى والتأمين الصحى بأسوان وحالة تسعة من المصابين مستقرة، بينما يخضع مصابون لتدخلات جراحية بمستشفى أسوان الجامعى.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه تم نقل حالات الوفاة إلى مشرحة أسوان العمومية والحثث تحت تصرف النيابة ومن بين المصابين والوفيات أسرة بكاملها، حيث توفيت الزوجة وأصيب الزوج وثلاثة من الأبناء.

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