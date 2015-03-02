اليوم.. استئناف محاكمة 55 إخوانيًا فى أحداث شغب مستشفى المعلمين بسوهاج

تستأنف اليوم محكمة جنايات سوهاج جلسة محاكمة 55 إخوانيًا، بينهم 27 محبوسًا، لاتهامهم فى أحداث الشغب أمام مستشفى المعلمين ومنطقة الزهراء، فى أول أيام الاستفتاء على الدستور، والتى أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين فى تبادل إطلاق النار بين قوات الشرطة والإخوان، بينهم العقيد أحمد أبو عايد، مأمور قسم ثان سوهاج، وذلك للاستماع لمرافعة الدفاع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح وطارق صلاح حامد، بأمانة سر طه حسين وعادل أبو الريش.

تعود أحداث القضية إلى عام 2013، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة هدفها تكدير السلم العام، والقتل والشروع فى القتل والتخريب، واستعمال العنف والقوة مع رجال الشرطة ومقاومة السلطات، والقيام بعمل مظاهرة بدون تصريح، وتكدير الأمن العام، وتعطيل وسائل المواصلات.