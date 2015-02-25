8 سيدات ينافسن الرجال فى انتخابات البرلمان بالمنيا

لم يقتصر حلم الترشح للبرلمان المقبل على الرجال فقط، بل امتد ليصل إلى السيدات، ورغم المشاركة الضعيفة لهن فى تلك المعركة، إلا أنهن يتحدين الأعداد الكبيرة للرجال والذى يصل إلى 240 مرشحًا.



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منى درويش

وجاءت دائرة بندر المنيا من أكثر الدوائر فى ظهور السيدات، واللاتى بلغن 4 مرشحات، وهن منى درويش، الحاصلة على ليسانس آداب لغة عربية، وماجستير التنمية البشرية جامعة القاهرة، ومدير عام تخصصى بالتربية والتعليم، ولها الكثير من الخبرات فى المجال التنموى والمهنى، فهى عضو مجلس إدارة جمعية الأصدقاء للمرأة المعيلة والأرملة والمطلقة، وبطبيعتها كأنثى فقد كان للمرأة فى برنامجها الانتخابى نصيب كبير، وأولها سن قانون يعاقب العنف ضد المرأة بشتى صوره، والاهتمام بالمراكز الطبية الخاصة بالمرأة.

أما عزة جمعة العربى، فهى خبيرة التنمية المحلية، والتى أقدمت على خوض الانتخابات المقبلة معتمدة على عائلتها وتواجدها الدائم بين الشباب والفتيات، ولها الكثير من المعجبين وتتحدى الرجال بالفقراء.

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هانم أبو الوفا

وكذلك فى دائرة بندر المنيا وبالرغم من إعلان اسمها بين كشوف المقبولين فى الانتخابات، إلا أنها لم تقم بتعليق لافتة واحدة فى الدائرة، مما أثار تساؤلات الكثيرين حولها.

بينما فى دائرة سمالوط تظهر المرشحة حنان الحلبى تلك المرشحة التى ظهرت بقوة فى الأيام الأخيرة بسبب نشاطها الاجتماعى والسياسى والخدمى فى مختلف المجالات.

أما دائرة مطاى فتخوض الحاجة هانم أبو الوفا المعركة الانتخابية معتمدة على الشعبية الكبيرة لعائلتها، والمؤسسة الخيرية التى تقوم عليها عائلتها، وتقوم بعمل جولات ميدانية كثيرة منذ إعلانها الترشح.