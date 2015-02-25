وزير التخطيط خلال زيارة "اليوم السابع": طرح 33 مشروعا بالمؤتمر الاقتصادى
كشف الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أنه سيتم طرح 33 مشروعًا للمستثمرين المشاركين بالمؤتمر الاقتصادى المقرر انعقاده منتصف شهر مارس المقبل بشرم الشيخ، موضحًا أن قائمة المشروعات تضم مشروعين بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، و5 مشروعات شراكة بين القطاع الخاص، وباقى المشروعات تطرحها الوزارات المختلفة على القطاع الخاص للاستثمار معظمها خاص بمجالات البنية التحتية والطاقة.إعلان - Ads إعلان - Ads
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>جاء ذلك خلال زيارة الدكتور أشرف العربى لمقر جريدة "اليوم السابع" الجديد بصحبة رئيس التحرير خالد صلاح، حيث أجرى الوزير جولة تفقدية لأقسام الجريدة واطلع على سير العمل، وأشاد الوزير خلال زيارته بآلية سير العمل داخل الجريدة والذى يتماشى مع الكيانات الإعلامية العالمية، وحرص الجريدة على ضم عدد كبير من الكفاءات الشابة، وتطلعها دائما نحو تطوير أسلوب العمل بالحفاظ على السرعة والمصداقية فى نقل الأخبار.
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>وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى بمكتب خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع
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> وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى وخالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع
>جاء ذلك خلال زيارة الدكتور أشرف العربى لمقر جريدة "اليوم السابع" الجديد بصحبة رئيس التحرير خالد صلاح، حيث أجرى الوزير جولة تفقدية لأقسام الجريدة واطلع على سير العمل، وأشاد الوزير خلال زيارته بآلية سير العمل داخل الجريدة والذى يتماشى مع الكيانات الإعلامية العالمية، وحرص الجريدة على ضم عدد كبير من الكفاءات الشابة، وتطلعها دائما نحو تطوير أسلوب العمل بالحفاظ على السرعة والمصداقية فى نقل الأخبار.