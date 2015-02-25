وزير التخطيط خلال زيارة "اليوم السابع": طرح 33 مشروعا بالمؤتمر الاقتصادى

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>وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى بمكتب خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع



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> وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى وخالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع



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> رئيس تحرير اليوم السابع خالد صلاح ووزير التخطيط أشرف العربى ورئيس التحرير التنفيذى عادل السنهورى والدكتورة نعايم سعد زغلول المستشار الإعلامى للوزير



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> وزير التخطيط أشرف العربى يستمع لشرح خالد صلاح خلال جولة بمقر اليوم السابع



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> وزير التخطيط خلال تفقده لصالة الأخبار بمقر اليوم السابع



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>وزير التخطيط أشرف العربى يصافح نقيب الصحفيين ضياء رشوان



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>خالد صلاح يشرح لوزير التخطيط آلية العمل داخل موقع اليوم السابع



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> وزير التخطيط أشرف العربى يصافح الزميل على حسان رئيس قسم الاستماع والمشاهدة



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> وزير التخطيط أشرف العربى يصافح وائل السمرى رئيس قسم الثقافة



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> وزير التخطيط أشرف العربى خلال الجولة



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>خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع يشرح آلية العمل داخل المقر الجديد



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> خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع يشرح آلية العمل داخل المقر الجديد



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>خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع ووزير التخطيط داخل استديو اليوم السابع



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> وزير التخطيط يبدى إعجابه بأحد الفيديوهات من إنتاج قناة اليوم السابع



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>جانب من جولة وزير التخطيط باليوم السابع

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>جانب من جولة وزير التخطيط باليوم السابع



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>خالد صلاح ووزير التخطيط أشرف العربى داخل قاعة مصطفى أمين

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> خالد صلاح ووزير التخطيط أشرف العربى داخل قاعة مصطفى أمين

كشف الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أنه سيتم طرح 33 مشروعًا للمستثمرين المشاركين بالمؤتمر الاقتصادى المقرر انعقاده منتصف شهر مارس المقبل بشرم الشيخ، موضحًا أن قائمة المشروعات تضم مشروعين بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، و5 مشروعات شراكة بين القطاع الخاص، وباقى المشروعات تطرحها الوزارات المختلفة على القطاع الخاص للاستثمار معظمها خاص بمجالات البنية التحتية والطاقة.>جاء ذلك خلال زيارة الدكتور أشرف العربى لمقر جريدة "اليوم السابع" الجديد بصحبة رئيس التحرير خالد صلاح، حيث أجرى الوزير جولة تفقدية لأقسام الجريدة واطلع على سير العمل، وأشاد الوزير خلال زيارته بآلية سير العمل داخل الجريدة والذى يتماشى مع الكيانات الإعلامية العالمية، وحرص الجريدة على ضم عدد كبير من الكفاءات الشابة، وتطلعها دائما نحو تطوير أسلوب العمل بالحفاظ على السرعة والمصداقية فى نقل الأخبار.