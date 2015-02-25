النيابة تعاين آثار انفجار قنبلة جراج أعضاء نيابة ميت غمر والسيارات المحطمة

أمر المستشار سامح مدحت، رئيس النيابة الكلية، بإشراف المستشار محمد الزنفلى، المحامى العام بانتقال رئيس نيابة مركز ميت غمر لمعاينة مكان الانفجار الذى وقع داخل جراج سيارات نيابة ميت غمر، وأسفر عن تحطم ثلاث سيارات تابعة لوكلاء نيابة مركز ميت غمر وواجهة المحكمة.

وبدأ فتح تحقيق فى الواقعة لمعرفة كيفية زرع القنبلة فى المكان وسؤال أفراد الأمن بالنيابة عن كيفية تسلسل الجانى إلى هذا المكان، وأمرت النيابة بحصر جميع التلفيات، التى وقعت جراء تفجير القنبلة، وأمرت بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية والأمن الوطنى عن المتورطين فى الحادث.