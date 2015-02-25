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بالصور.. محافظ كفر الشيخ: سأسوق منتجات الطلاب لتميزها

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أكد الدكتور أسامة حمدى، محافظ كفر الشيخ، أن منتجات الطلاب المتعددة فى معرض إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية تستحق التقدير، مشيراً إلى أنه سيسوق منتجات الطلاب والطالبات.
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>محافظ كفر الشيخ يتفقد معرض الأعمال اليدوية- 2015-02 - اليوم السابع
>محافظ كفر الشيخ يتفقد معرض الأعمال اليدوية لطلاب إدارة غرب كفر الشيخ


>وأضاف أعيب على الإعلام عدم إلقائه الضوء على الأعمال الفنية المتعددة والمنتجات من ستائر مطرزة وأعمال نحتية على الخشب وأعمال فنية من ورق الصحف، وقال إننى كوالد لهؤلاء الأبناء سأشجعهم بشراء تلك هذه المنتجات.
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>محافظ كفر الشيخ يستمع- 2015-02 - اليوم السابع
>محافظ كفر الشيخ يستمع لشرح المسئولين عن معرض الطلاب


>جاء ذلك خلال افتتاح محافظ كفر الشيخ الدكتور أسامة حمدى والمهندس حسن دخيل، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور رمزى عبد الحى، المدير العام بمديرية التربية والتعليم، ووفاء عبد الله، المدير التنفيذى بمديرية التربية والتعلم ومصطفى مرعى مدير عام إدارة كفر الشيخ التعليمية، وحسن أبو النضر، مدير عام التعليم الابتدائى معرض منتجات الطلاب بمجمع هدى شعراوى الابتدائية، التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، الذى ضم معرض الأنشطة المتعددة الموسيقية والتربية الفنية والاقتصاد المنزلى والمجال الصناعى، والتربية الرياضية والصحافة والإعلام.
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>محافظ كفر الشيخ يستمع لشرح طالبة- 2015-02 - اليوم السابع
>محافظ كفر الشيخ يستمع لشرح طالبة من الطلاب المشاركين فى المعرض


>محافظ كفر الشيخ ووكيل وزارة التعليم - 2015-02 - اليوم السابع
>محافظ كفر الشيخ ووكيل وزارة التعليم يلمس ورق الجرائد التى تم تحويلها كلوحات فنية


>منتجات الطلاب لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية- 2015-02 - اليوم السابع
>منتجات الطلاب لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية

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