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إصابة أمين شرطة بطلق خرطوش أثناء ضبط هارب من أحكام بدمنهور

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إصابة أمين شرطة بطلق خرطوش أثناء ضبط هارب من أحكام بدمنهور إصابة أمين شرطة بطلق خرطوش أثناء ضبط هارب من أحكام بدمنهور
أصيب قبل قليل أمين شرطة من قوة وحدة مباحث القسم ومقيم جبارس مركز إيتاى البارود برش خرطوش أعلى الصدر من الناحية اليسرى واشتباه كسر بعظمة الترقوة اليسرى جراء قيام شقى مطلوب التنفيذ عليه فى عدد ( 9 ) أحكام بإطلاق النيران عليه محاولا الهرب من القوات وتم تحويله لمستشفى الشرطة بالإسكندرية.

ترجع الواقعة أثناء قيام الملازم أول أحمد سلامة مصطفى، الملازم أول محمد مجدى عطا الله – الضابطان بوحدة مباحث قسم شرطة دمنهور والقوة المرافقة بإشراف المقدم محمد البسيونى رئيس مباحث قسم دمنهور بحملة لضبط المحكوم عليه "هانى م م" عاطل ومقيم عزبة عتمان دائرة القسم سبق اتهامه فى عدد " 29 " قضية متنوعة "مخدرات، آداب، سلاح، ضرب، سرقة بالإكراه، هروب من المراقبة، بلطجة" آخرهم القضية رقم 9712/2014 جنح قسم دمنهور "بلطجة" والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد ( 9 ) أحكام "7 جزئى، 2 مستأنف" حال تواجده على مقربة من منزله وما أن شاهد القوات قام بإطلاق عيار نارى من سلاح كان بحوزته اتجاه القوات محاولاً الهرب فتمكنت القوات من ضبطه وبحوزته فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع، وفارغ من ذات العيار، عدد ( 49 ) تذكرة لمسحوق الهيروين تزن حوالى 49 جراما، ( 160 ) قرصا مخدرا "ترامادول، أبتريل، باركنول"، سكين، مبلغ 250 جنيها.

نتج عن ذلك إصابة أمين شرطة سرى محمد فاروق محمد عبد الحميد من قوة وحدة مباحث القسم ومقيم جبارس مركز إيتاى البارود برش خرطوش أعلى الصدر من الناحية اليسرى واشتباه كسر بعظمة الترقوة اليسرى وتم تحويله لمستشفى الشرطة بالإسكندرية.

بمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح بقصد الدفاع والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

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مصر 365