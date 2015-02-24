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مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم بالطريق الزراعى فى دمنهور

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مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم بالطريق الزراعى فى دمنهور مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم بالطريق الزراعى فى دمنهور
لقى صباح اليوم شخص مصرعه وأصيب 2 آخران جراء وقوع حادث تصادم بالطريق الزراعى السريع أمام قرية السمانى إتجاه القاهرة دائرة مركز دمنهور.

تم إخطار اللواء محمد فتحى إسماعيل، مدير أمن البحيرة، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 7514 ع ب س /151661 مقطورة غربية قيادة يحيى محمد محمد محمود سائق ومقيم الدخيلة/ الإسكندرية بالطريق المشار إليه، ونظراً لهطول الأمطار اختلت عجلة القيادة من بين يديه، مما أدى إلى انحرافها واصطدامها بأحد الأشجار على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة وإصابة مرافقه محمد حمدى محمد عثمان، تباع ومقيم الدخيلة الإسكندرية، وكذا كامل محمود الشرقاوى مهندس زراعى ومقيم قرية الحجناية دائرة المركز تصادف توقفه بمكان الواقعة بالدراجة النارية قيادته رقم 5758، بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور العام والمصابين لذات المستشفى للعلاج، تحرر المحضر 5881/2015 جنح المركز.

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مصر 365