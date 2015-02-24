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ضبط مخزن مخدرات و172 مخالفة مرورية و60 محكوما عليهم فى شمال سيناء

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ضبط مخزن مخدرات و172 مخالفة مرورية و60 محكوما عليهم فى شمال سيناء ضبط مخزن مخدرات و172 مخالفة مرورية و60 محكوما عليهم فى شمال سيناء
أعلنت مديرية أمن شمال سيناء، فى بيان لها صدر فجر اليوم، عن ضبط مخزن بمنطقة جبلية بقسم شرطة رمانة وبداخله (50) لفافة ورقية كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر تزن حوالى 100 كيلوجرام.

وتمكنت القوات من ضبط "عودة ج م س"، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 150 جراما، كما تم ضبط (60) محكوما عليهم، وفحص (30) شاليه وتم تحرير (1) محضر عدم إخطار.

من جانبهم ضبط قسم مباحث بالاشتراك وإدارة تموين العريش، (5) قضية تموينية ( سلع منتهية الصلاحية - عدم الإعلان عن - عدم الإعلان عن أسعار)، وتحرير (172) مخالفة مرورية متنوعة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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مصر 365

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