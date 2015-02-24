القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الماشية بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من إلقاء القبض على 3 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الماشية، حيث تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائى يفيد القبض على كل من "محمد.هـ" 20 سنة عاطل، و"شعبان.ف" 20 سنة عاطل و"مصطفى.م" 17 سنة عاطل من مطاى.

وكان "ضيف الله.م" 55 سنة عامل تقدم ببلاغ لمركز شرطة مطاى يفيد بسرقة ماشيته، وبالتحريات تبين أن الثلاثة متهمين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الماشية، متخذين من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطهم، وتمكنت قوة أمنية من القبض عليهم بحوزتهم سلاح نارى بدون ترخيص، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة مستخدمين السيارة رقم 18049 نقل المنيا، واعترفوا بحيازتهم للأسلحة الناريه وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.