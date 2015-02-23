القبض على فتاة و٣ عاطلين صوروا نائب رئيس حزب سياسى بالجيزة

اتهم نائب رئيس أحد الأحزاب السياسية ٣ أشخاص وفتاة بإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالجيزة وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتبين أن الفتاة استدرجته بحجة ممارسة الرذيلة ثم أجبره باقى المتهمين على توقيع إيصالات الإمانة.

تلقى المقدم علاء فتحى رئيس مباحث قسم الجيزه بلاغا من "خ.ا" نائب رئيس حزب سياسى أفاد فيه ان ٣ أشخاص وفتاة أجبروه على توقيع إيصالات أمانة بعد تهديده، وأكد فى بلاغه أن الثلاثة اجبروه على تصويره عاريا.

وأفادت التحريات ان الفتاة استدرجت مقدم البلاغ لممارسة الرذيلة وفور وصوله شقتها قام المتهمون بتصويره عاريا ثم أجبروه على توقيع إيصالات الأمانة وأخلوا سبيله، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين واخطرت النيابة للتحقيق.