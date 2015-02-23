ضبط 3 قطع سلاح و30 لفافة بانجو بحوزة 3 أشخاص بنجع حمادى

تمكن ضباط وحدة مباحث فرع البحث الجنائى بنجع حمادى برئاسة العقيد إبراهيم سليمان رئيس فرع البحث من ضبط 3 قطع سلاح وكمية من لفافات البانجو بحوزة 3 أشخاص بنجع حمادى.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقت مديرية أمن قنا إخطارا يفيد ضبط إبراهيم ك س 45 موظف وبحوزته بندقية آلية ومعها الخزينة الخاصه بها وكمية من الطلقات الحية، فتحرر المحضر رقم 1069 لسنة 2015 ادارى نجع حمادى،كما تم ضبط محمد ر م عامل 35 سنة بحوزته بندقيه خرطوش بالخزينة الخاصة بها وكمية من الطلقات الحية بجانب 30 لفافة من نبات البانجو المخدر ... تحرر المحضر رقم 1072 لسنه 2015 ادارى نجع حمادى.
تلقت مديرية أمن قنا إخطارا يفيد ضبط إبراهيم ك س 45 موظف وبحوزته بندقية آلية ومعها الخزينة الخاصه بها وكمية من الطلقات الحية، فتحرر المحضر رقم 1069 لسنة 2015 ادارى نجع حمادى،كما تم ضبط محمد ر م عامل 35 سنة بحوزته بندقيه خرطوش بالخزينة الخاصة بها وكمية من الطلقات الحية بجانب 30 لفافة من نبات البانجو المخدر ... تحرر المحضر رقم 1072 لسنه 2015 ادارى نجع حمادى.
>كما تم ضبط احمد ع ا 20 سنة وبحوزته فرد روسى محلى الصنع وكميه من الطلقات الحيه .. فتحرر المحضر رقم 1070 لسنه 2015 ادارى نجع حمادي.