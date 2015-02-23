ضبط 3 قطع سلاح و30 لفافة بانجو بحوزة 3 أشخاص بنجع حمادى

تمكن ضباط وحدة مباحث فرع البحث الجنائى بنجع حمادى برئاسة العقيد إبراهيم سليمان رئيس فرع البحث من ضبط 3 قطع سلاح وكمية من لفافات البانجو بحوزة 3 أشخاص بنجع حمادى.

تلقت مديرية أمن قنا إخطارا يفيد ضبط إبراهيم ك س 45 موظف وبحوزته بندقية آلية ومعها الخزينة الخاصه بها وكمية من الطلقات الحية، فتحرر المحضر رقم 1069 لسنة 2015 ادارى نجع حمادى،كما تم ضبط محمد ر م عامل 35 سنة بحوزته بندقيه خرطوش بالخزينة الخاصة بها وكمية من الطلقات الحية بجانب 30 لفافة من نبات البانجو المخدر ... تحرر المحضر رقم 1072 لسنه 2015 ادارى نجع حمادى.

>كما تم ضبط احمد ع ا 20 سنة وبحوزته فرد روسى محلى الصنع وكميه من الطلقات الحيه .. فتحرر المحضر رقم 1070 لسنه 2015 ادارى نجع حمادي.