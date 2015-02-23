ضبط 4 أشخاص بحوزتهم مخدرات بشمال سيناء

تمكنت أجهزة الأمن بشمال سيناء من ضبط 4 أشخاص بحوزتهم مخدرات، وتمت إحالتهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأوضح مصدر بمديرية أمن شمال سيناء أنه فى مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط كل من "حمزة.ح.ج.م" 34 عاما حاصل على دبلوم زراعة، مقيم فى حى الصفا بالعريش، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى كيلوجراما ومبلغا ماليا وهاتفين محمولين.

كما تم ضبط "محمد.ع.أ.ص" حارس عقار تحت الإنشاء، مقيم فى حى الكرامة بالعريش، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى كيلوجراما ومبلغ مالى وسلاح أبيض.

وأضاف المصدر أنه تم ضبط "ياسر.ص.ع.أ" سائق مقيم فى حى السكاسكة مركز العريش، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 200 جرام، وضبط "خالد.ز.س.ز" مقيم فى بالوظة مركز بئر العبد وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 150 جراما، وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمضبوطات، وتمت إحالتهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية.