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مندوب القنصلية السودانية بأسوان يستلم جثمان ضحية حادث طريق

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مندوب القنصلية السودانية بأسوان يستلم جثمان ضحية حادث طريق مندوب القنصلية السودانية بأسوان يستلم جثمان ضحية حادث طريق
استلم مندوب القنصلية السودانية فى أسوان، مساء اليوم الاثنين، جثمان المواطن السودانى الذى راح ضحية اصطدام الحافلة السياحية التى كانت تقل 30 سودانيًا، بسيارة نقل على الطريق الصحراوى الغربى، أثناء قدومها من القاهرة متجهة إلى أسوان للمغادرة إلى السودان.

كان القنصل العام السودانى عبد الرحيم سرى الختم عبد الرحمن عمر، قد أجرى مساء أمس زيارة لمستشفى أرمنت المركزى، للاطمئنان على 29 سودانيًا من المصابين بالحادث، وكان فى استقباله العميد عصام يس، مأمور مركز شرطة أرمنت، والعميد على الجزار رئيس المدينة.

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