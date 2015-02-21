أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

تونس: تعليق اعتصام بن قردان مؤقتا وعودة الحركة عبر معبر "رأس جدير"

Google+ Print
تونس: تعليق اعتصام بن قردان مؤقتا وعودة الحركة عبر معبر "رأس جدير" تونس: تعليق اعتصام بن قردان مؤقتا وعودة الحركة عبر معبر "رأس جدير"
استأنفت الحركة عبر معبر رأس جدير الحدودى مع ليبيا اليوم " السبت " بعد أن تم مؤقتا تعليق الاعتصام الذى ينفذه عدد من المحتجين ببن قردان قرب المعبر والسماح للوافدين من ليبيا بالدخول.

وتقرر فك هذا الاعتصام مؤقتا - بحسب وكالة تونس افريقيا للأنباء - بعد اتفاق على منح مهلة الى يوم " السبت " المقبل لإلغاء رسوم العبور كحل عاجل فى انتظار البت فى مسائل تنموية بالمنطقة - وفق ما ذكره عادل ناجى أحد أعضاء خلية الازمة المحلية بالمنطقة.

وتجمهر عدد من المعتصمين ظهر اليوم بساحة المغرب العربى الكبير للتباحث فيما بينهم بخصوص تعليق الاعتصام أو العودة مجددا قرب المعبر لمواصلة الضغط على السلطات بهدف الدفع بالتنمية فى المنطقة.

وكانت ساحة المغرب العربى الكبير هى المكان الذى تنطلق منه مختلف التحركات الاحتجاجية ببن قردان قبل اعتصام المعبر وغالبا ما تتحول الى مناوشات مع قوات الامن بحكم تواجد منطقة الامن الوطنى بهذه الساحة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا