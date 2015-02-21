تونس: تعليق اعتصام بن قردان مؤقتا وعودة الحركة عبر معبر "رأس جدير"

استأنفت الحركة عبر معبر رأس جدير الحدودى مع ليبيا اليوم " السبت " بعد أن تم مؤقتا تعليق الاعتصام الذى ينفذه عدد من المحتجين ببن قردان قرب المعبر والسماح للوافدين من ليبيا بالدخول.

وتقرر فك هذا الاعتصام مؤقتا - بحسب وكالة تونس افريقيا للأنباء - بعد اتفاق على منح الحكومة مهلة الى يوم " السبت " المقبل لإلغاء رسوم العبور كحل عاجل فى انتظار البت فى مسائل تنموية بالمنطقة - وفق ما ذكره عادل ناجى أحد أعضاء خلية الازمة المحلية بالمنطقة.

وتجمهر عدد من المعتصمين ظهر اليوم بساحة المغرب العربى الكبير للتباحث فيما بينهم بخصوص تعليق الاعتصام أو العودة مجددا قرب المعبر لمواصلة الضغط على السلطات بهدف الدفع بالتنمية فى المنطقة.

وكانت ساحة المغرب العربى الكبير هى المكان الذى تنطلق منه مختلف التحركات الاحتجاجية ببن قردان قبل اعتصام المعبر وغالبا ما تتحول الى مناوشات مع قوات الامن بحكم تواجد منطقة الامن الوطنى بهذه الساحة.

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