15 دقيقة.. التعادل السلبى يسيطر على السوبر الأفريقى

سيطر التعادل السلبى المباراة التى تجمع بين فريقى وفاق سطيف الجزائرى والأهلى، المقامة حالياً بملعب "مصطفى تشاكر"، فى بطولة كأس السوبر الأفريقى، بعد مرور 15 دقيقة على انطلاقها.

جاءت انطلاقة المباراة على صفيح ساخن، دون جس نبض، منذ الدقيقة الأولى، ونجح سعد سمير فى إخراج عرضية وفاق سطيف فى الثوانى الأولى، قبل أن يسدد اللاعب ذاته تسديدة ضعيفة، تصدى لها حارس "صاحب الأرض".

وكاد وفاق سطيف أن يحرز الهدف الأول فى الدقيقة الثامنة، من تسديدة قوية نجح محمد نجيب مدافع الأهلى فى إبعادها لركنية، وحاول الفريق الأحمر الرد على هجمة "صاحب الأرض"، عن طريق عرضية باسم على تصدى لها خضايرية.

ويخوض الأهلى المباراة بتشكيل ضم كلاً من، شريف إكرامى فى حراسة المرمى، أمامه سعد سمير ومحمد نجيب، وباسم على وحسين السيد، وفى الوسط حسام عاشور وحسام غالى وتريزيجيه، أمامهم وليد سليمان وعبد الله السعيد، وأحمد عبد الظاهر مهاجم وحيد.

بينما خاض وفاق سطيف المباراة بتشكيل ضم كلاً من، خضايرية فى حراسة المرمى- لعروسى - أوندو- وين يطو – ملولى - دلهوم - زرارة - جحنيط - بلعميرى- قاسم – عبد المالك زياية.