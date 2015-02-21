أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

15 دقيقة.. التعادل السلبى يسيطر على السوبر الأفريقى

Google+ Print
15 دقيقة.. التعادل السلبى يسيطر على السوبر الأفريقى 15 دقيقة.. التعادل السلبى يسيطر على السوبر الأفريقى
سيطر التعادل السلبى المباراة التى تجمع بين فريقى وفاق سطيف الجزائرى والأهلى، المقامة حالياً بملعب "مصطفى تشاكر"، فى بطولة كأس السوبر الأفريقى، بعد مرور 15 دقيقة على انطلاقها.

جاءت انطلاقة المباراة على صفيح ساخن، دون جس نبض، منذ الدقيقة الأولى، ونجح سعد سمير فى إخراج عرضية وفاق سطيف فى الثوانى الأولى، قبل أن يسدد اللاعب ذاته تسديدة ضعيفة، تصدى لها حارس "صاحب الأرض".

وكاد وفاق سطيف أن يحرز الهدف الأول فى الدقيقة الثامنة، من تسديدة قوية نجح محمد نجيب مدافع الأهلى فى إبعادها لركنية، وحاول الفريق الأحمر الرد على هجمة "صاحب الأرض"، عن طريق عرضية باسم على تصدى لها خضايرية.

ويخوض الأهلى المباراة بتشكيل ضم كلاً من، شريف إكرامى فى حراسة المرمى، أمامه سعد سمير ومحمد نجيب، وباسم على وحسين السيد، وفى الوسط حسام عاشور وحسام غالى وتريزيجيه، أمامهم وليد سليمان وعبد الله السعيد، وأحمد عبد الظاهر مهاجم وحيد.

بينما خاض وفاق سطيف المباراة بتشكيل ضم كلاً من، خضايرية فى حراسة المرمى- لعروسى - أوندو- وين يطو – ملولى - دلهوم - زرارة - جحنيط - بلعميرى- قاسم – عبد المالك زياية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365