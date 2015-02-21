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1.4 مليون دولار زيادة فى إيرادات قناة السويس لشهر يناير

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1.4 مليون دولار زيادة فى إيرادات قناة السويس لشهر يناير 1.4 مليون دولار زيادة فى إيرادات قناة السويس لشهر يناير
ارتفع عائد إيرادات قناة السويس، فى شهر يناير الماضى، بفارق 0.3% عن إيرادات الشهر نفسه عن عام 2014، فيما تراجعت حمولات سفن ناقلات البترول المارة من المجرى الملاحى بفارق بسيط خلال الشهر نفسه.

وأكد بيان لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، أن إيرادات شهر يناير الماضى بقناة السويس بلغت 434.8 مليون دولار بزيادة 1.4 مليون دولار عن قيمة إيرادات الشهر نفسه عام 2014.

وعبرت قناة السويس 1411 سفينة بحمولات قدرت بـ 82.5 مليون طن بزيادة 6 ملايين طن عن الشهر نفسه من العام الماضى، وتراجعت حمولات ناقلات النفط الخام فى المجرى الملاحى لشهر يناير لـ 13.6 مليون طن، فيما كانت 13.9 مليون طن خلال عام 2014 .

وتقوم هيئة قناة السويس بتوسيع وتعميق 37 كيلو مترا بالمجرى الملاحى، وتشرف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على حفر 35 كيلو مترا لتكوين ازدواج لقناة السويس يسمح بعبور السفن فى اتجاهين فى توقيت واحد، ومن المنتظر الانتهاء من المشررع فى أغسطس المقبل، ليستوعب زيادة أعداد السفن الناقلة للتجارة الدولية وعبور 97 سفينة يوميا خلال عام 2023 حسب تصريح سابق للفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس.

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مصر 365