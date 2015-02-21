الزراعة بسوهاج تطالب المزارعين بسرعة التقدم للحصول على بذرة محصول القطن

طالب المهندس السيد عطية يونس وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، المزارعين بالمحافظة، بسرعة التقدم للجمعيات الزراعية بطلب الحصول على بذرة القطن لإنشاء عقود لهم، لتسويق المحصول وزراعة القطن التجارى وسعره 1150 جنيها، وقطن الإكثار وسعره 1250 جنيها، قبل بدء زراعة المحصول يوم 15 مارس المقبل.

وقال وكيل وزارة الزراعة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن المديرية قامت بتوعية المزارعين وحثهم على زراعة القطن من خلال الدورات التدريبية، وقام بعض المزارعين بتجهيز الأراضى الخاصة بهم، استعدادا للزراعة، مشيرا إلى أن الوزارة تطالب بزراعة 5 آلاف فدان فى المحافظة.