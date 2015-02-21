أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الزراعة بسوهاج تطالب المزارعين بسرعة التقدم للحصول على بذرة محصول القطن

Google+ Print
الزراعة بسوهاج تطالب المزارعين بسرعة التقدم للحصول على بذرة محصول القطن الزراعة بسوهاج تطالب المزارعين بسرعة التقدم للحصول على بذرة محصول القطن
طالب المهندس السيد عطية يونس وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، المزارعين بالمحافظة، بسرعة التقدم للجمعيات الزراعية بطلب الحصول على بذرة القطن لإنشاء عقود لهم، لتسويق المحصول وزراعة القطن التجارى وسعره 1150 جنيها، وقطن الإكثار وسعره 1250 جنيها، قبل بدء زراعة المحصول يوم 15 مارس المقبل.

وقال وكيل وزارة الزراعة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن المديرية قامت بتوعية المزارعين وحثهم على زراعة القطن من خلال الدورات التدريبية، وقام بعض المزارعين بتجهيز الأراضى الخاصة بهم، استعدادا للزراعة، مشيرا إلى أن الوزارة تطالب بزراعة 5 آلاف فدان فى المحافظة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365