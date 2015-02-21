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"الهايبر ماركت" تبدأ تخفيضات عيد الأم

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"الهايبر ماركت" تبدأ تخفيضات عيد الأم "الهايبر ماركت" تبدأ تخفيضات عيد الأم
بدأت مجموعة من متاجر الهايبر ماركت الضخمة بحملة تخفيضات وتنزيلات واسعة على الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بمختلف أنواعها من الآن وحتى يوم 26 مارس المقبل بمناسبة عيد الأم.

وبدأت متاجر مثل مجموعة كارفور، والهايبر ماركت، وأولاد رجب وغيرها من السلاسل التجارية المعروفة الإعلان عن تخفيضاتها على الأجهزة المنزلية مثل أدوات المائدة، وأجهزة المطبخ، والأجهزة المنزلية، وفلاتر المياه لما يتجاوز 25 % لبعض المنتجات و 40% لمنتجات أخرى.

ونشرت بعض المتاجر العروض على موقعها الالكترونى مثل كارفور الذى وضع قائمة بعروض الأجهزة المنزلية وخصوماتها.

رابط التخفيضات لمتجر كارفور

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مصر 365