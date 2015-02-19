اللجنة العليا للانتخابات: مد فترة تلقى أوراق المرشحين 5 أيام

قررت اللجنة العليا للانتخابات مد فترة تلقى طلبات وأوراق المرشحين لانتخابات مجلس النواب لعام 2015 لمدة 5 أيام تبدأ من غدٍ الجمعة وحتى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المرشحين فى الحصول على الكشوف الطبية الخاصة بهم التى لم يحصلوا عليها من وزارة الصحة.

وقال المستشار أيمن الجابرى، عضو اللجنة العليا للانتخابات، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة تلقت عددًا من الشكاوى من المرشحين بعدم تمكنهم من الحصول على الكشوف الطبية والتى أمرت اللجنة العليا بتقديمها ضمن أوراق الترشيح، وهو ما اعتبره المرشحون عائقًا لعدم الانتهاء منه حتى الآن بعد توقيع الكشف الطبى عليهم بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

وأضاف الجابرى أن اللجنة اجتمعت واتخذت القرار بالمد، لافتا إلى أن اللجنة تتيح لجميع المرشحين الفرصة فى الترشيح طبقًا للدستور والقانون، بالإضافة إلى حرصها على مبدأ تكافؤ الفرص.

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