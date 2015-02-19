محافظ جنوب سيناء: طرح فرص للاستثمار على المشاركين فى مؤتمر شرم الشيخ

قال محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، اليوم الخميس، إن المحافظة أعدت عددًا من المشروعات التى تمثل فرصًا استثمارية داخل جنوب سيناء، وأهاب بالمسئولين تخصيص جلسة داخل المؤتمر الاقتصادى المزمع عقدة بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13 وحتى 15 مارس المقبل؛ لعرض هذه المشروعات على المستثمرين المشاركين فى المؤتمر.

وأوضح المحافظ - فى تصريحات خاصة لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت، على هامش زيارته الحالية للكويت أن المحافظة أعدت ملفًا يحتوى على دراسات جدوى متكاملة لعدد من المشروعات التى ستغير وجه محافظة جنوب سيناء وتخلق آلاف من فرص العمل بها لأبناء المحافظة وتجتذب أبناء المحافظات الأخرى، لافتًا إلى أنه من المخطط إنشاء مارينا لليخوت بمدينة شرم الشيخ، قائلًا إنه ليس من المعقول ألا تمتلك مدينة شرم الشيخ بما تتمتع به من مقومات مارينا لليخوت حتى الآن.

وأشار فودة إلى وجود مشروع مدينة صناعية قائمة على الموارد التعدينية بالمحافظة فى مدينة أبو ذنيبه موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد صدق على المشروع وتم تخصيص الأراضى لإقامة هذا المشروع على مساحة أربعة آلاف فدان يقام عليها مصانع وشركات لتصنيع الخامات التعدينية مثل الرمل الزجاجى والسيلكا والجرانيت والرخام والالبايتو والطوب الطفلى، والكثير من المعادن والخامات الأخرى التى تزخر بها محافظة جنوب سيناء بهدف رفع القيمة الاستثمارية لها.

>وأكد فودة على وجود تنسيق مع وزراء الاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي، لطرح هذه المشروعات على المستثمرين الجادين لتنفيذها فى أقرب وقت بالإضافة إلى عدد من المشروعات الأخرى منها إنشاء مدينة رياضية واستاد فى إطار اقامة مدينة شبابية بشرم الشيخ تخاطب السياحة الرياضية.

وأضاف أن هناك مشروعًا لإقامة مدينة مليونية على مساحة 29 ألف فدان على الطريق بين مدينتى رأس محمد والطور على مسافة 20 كيلومترًا من شرم الشيخ تحتوى على وحدات سكنية متميزة وملاعب ودور سينما ومسرح ومتنزهات كى تجذب مليون مواطن للإقامة من مختلف محافظات مصر.

>و قال محافظ جنوب سيناء "لقد سعدت كثيرًا بما شاهدته من مظاهر التطوير والإنجاز على أرض الكويت الشقيقة منذ حرب التحرير وحتى الآن، مضيفًا أن زيارته الرسمية الحالية لدولة الكويت - والتى تستمر على مدى ثلاثة أيام - تأتى بدعوة من محافظ الجهراء اللواء فهد الأمير لإجراء مباحثات حول توقيع اتفاق توأمة بين محافظة جنوب سيناء ومحافظة الجهراء الكويتية.

وأشار إلى حرصه على تلبية الدعوة فى هذا التوقيت للاطلاع على التطور الكبير الذى شهدته محافظة الجهراء ودولة الكويت ككل، لافتا إلى أنه التقى خلال زيارته بعدد من المسؤولين الكويتيين على رأسهم وزير مجلس الوزراء الكويتى الشيخ محمد العبد الله الصباح، وعلى ثنيان الغانم رئيس غرفة الصناعة والتجارة الكويتية، وجاسم الخرافى أحد كبار رجال الأعمال الكويتيين، ورئيس البرلمان الكويتى السابق الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح، قائلا : وجهت لهم جميعًا الدعوة لزيارة محافظة جنوب سيناء وقبلوا دعوتى بالترحيب.

وأوضح فودة أنه عقد جلسة مباحثات مع اللواء فهد الأمير، حيث تم بحث اتفاق التوأمة فى إطار تبادل الخبرات والزيارات الفنية بين المحافظتين، مضيفًا أنه استغل فرصة الزيارة للحديث مع المسؤولين والمستثمرين الكويتين عن الفرص الواعدة للاستثمار داخل محافظة جنوب سيناء وتم عرض المخطط الاستراتيجى لتطوير المحافظة وعدد من المشروعات التى تنتوى المحافظة إقامتها وأعدت دراسات الجدوى الخاصة بها.

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