أخبار عاجلة

مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

حى الجمرك بالإسكندرية يشن حملة لإزالة التعديات على أملاك "الأوقاف"

Google+ Print
حى الجمرك بالإسكندرية يشن حملة لإزالة التعديات على أملاك "الأوقاف" حى الجمرك بالإسكندرية يشن حملة لإزالة التعديات على أملاك "الأوقاف"
شنت محافظة الإسكندرية اليوم الخميس، حملة لإزالة التعديات على أملاك الأوقاف بحى الجمرك وذلك بالتعاون مع قوات الأمن وبقيادة منسقى المحافظة العميد خالد كشك والعميد السيد عبد المحسن.

وتم تنفيذ عدد 5 قرارات تمكين لمحلات خاصة باراضى الاوقاف وكذلك تم تحرير 7 محاضر لمحلات لتوفيق اوضاعهم مع الاوقاف بشارع على بك الكبير التابع لحى الجمرك دائرة قسم المنشية، وقد اشترك فى تنفيذ الحملة السيد مامور قسم المنشية وضباط المباحث.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365