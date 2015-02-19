حى الجمرك بالإسكندرية يشن حملة لإزالة التعديات على أملاك "الأوقاف"

شنت محافظة الإسكندرية اليوم الخميس، حملة لإزالة التعديات على أملاك الأوقاف بحى الجمرك وذلك بالتعاون مع قوات الأمن وبقيادة منسقى المحافظة العميد خالد كشك والعميد السيد عبد المحسن.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتم تنفيذ عدد 5 قرارات تمكين لمحلات خاصة باراضى الاوقاف وكذلك تم تحرير 7 محاضر لمحلات لتوفيق اوضاعهم مع الاوقاف بشارع على بك الكبير التابع لحى الجمرك دائرة قسم المنشية، وقد اشترك فى تنفيذ الحملة السيد مامور قسم المنشية وضباط المباحث.
وتم تنفيذ عدد 5 قرارات تمكين لمحلات خاصة باراضى الاوقاف وكذلك تم تحرير 7 محاضر لمحلات لتوفيق اوضاعهم مع الاوقاف بشارع على بك الكبير التابع لحى الجمرك دائرة قسم المنشية، وقد اشترك فى تنفيذ الحملة السيد مامور قسم المنشية وضباط المباحث.
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