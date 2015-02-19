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أوقاف كفر الشيخ: حكم القضاء بغلق الزوايا تتويجًا لقرارات صائبة للوزير

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أوقاف كفر الشيخ: حكم القضاء بغلق الزوايا تتويجًا لقرارات صائبة للوزير أوقاف كفر الشيخ: حكم القضاء بغلق الزوايا تتويجًا لقرارات صائبة للوزير
أكد الشيخ سعد الفقى، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، اليوم الخميس فى تصريحات صحفية، أن حكم القضاء الإدارى بالإسكندرية بغلق الزوايا التى تقل مساحتها عن 80 مترًا جاء تتويجًا لقرارات صائبة أصدرها وزير الأوقاف.

وأشار الفقى، إلى أن وزارة الأوقاف هى الجهة الوحيدة المنوط بها أمر الدعوة الإسلامية والإشراف على المساجد.

وأضاف الفقى :"إننى أشيد بأحكام القضاء المصرى التى تتفق مع روح الإسلام، الذى يحافظ على وحدة الوطن ويحقق مصالح العباد فى كل زمان ومكان، موضحا أن محافظة كفر الشيخ كانت من المحافظات الرائدة فى تنفيذ قرار إغلاق الزوايا الصغيرة وتفعيل فكرة المسجد الجامع ضبطًا لإيقاع المنابر والابتعاد عن التشتت، لاسيما بعد أن رسخ الخطاب الدينى فى عهد المعزول الانقسام والتشرذم بين أبناء الوطن.

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مصر 365