محافظ مطروح: مبادرة وطنية لشركات البترول فى دعم الخدمات الأساسية

التقى محافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد، اليوم الخميس، مع عدد من ممثلى شركات البترول العاملة بالمحافظة، للتأكيد على دور تلك الشركات ومساهمتها فى خدمة المجتمع المحلى وتنمية المحافظة.>وأكد المحافظ خلال اللقاء اهتمام القيادة السياسية بتنمية محافظة مطروح الحدودية، ورعاية أبنائها مع توفير الخدمات والاحتياجات الأساسية لهم فى كافة المجالات تقديرا لهم ولوطنيتهم رغم تحملهم التهميش لعقود طويلة.. مشيرا إلى أهمية تفعيل المبادرة الوطنية لشركات البترول العاملة على أرض المحافظة مع توسيع المبادرة بمشاركة رجال الأعمال والشركات الأخرى.>وشدد على ضرورة المساهمة بعائد مادى فى خدمة أهالى مطروح خاصة فى القطاعات الإنسانية الضرورية كالصحة وتوفير المياه للقرى والتجمعات البعيدة من خلال توفير وحدات تحلية لمياه الآبار مع ارتفاع نسبة الملوحة أو رصف الطرق والإنارة وغيرها.

وطالب المحافظ بمساهمة تلك الشركات فى استيعاب أبناء المحافظة وتوفير فرص عمل لهم بالتنسيق مع المحافظة، وأن تكون الأولوية لهم بالتعيين وتحديد فرص العمل المتاحة بكل شركة، خاصة مع عدم الاستقرار فى دولة ليبيا الشقيقة، مشيرا إلى مشاركة ومتابعة تلك الشركات من خلال تعيين مندوب لها فى الإشراف على صندوق الدعم وأوجه الإنفاق ومجالات التطوير التى تستهدفها المحافظة والتى سيتم تحديدها مع الشركات سواء كان الدعم ماديا أو بتوفير المعدات أو الأجهزة المطلوبة، والتأكيد على سرعة الإجراءات لتوفير الاحتياجات اللازمة لأبناء المحافظة.