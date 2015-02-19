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الأحوال الجوية تتسبب فى إصابة 16 مجندا فى حادث مرورى بشبرا الخيمة

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الأحوال الجوية تتسبب فى إصابة 16 مجندا فى حادث مرورى بشبرا الخيمة الأحوال الجوية تتسبب فى إصابة 16 مجندا فى حادث مرورى بشبرا الخيمة
أصيب 16 مجند شرطة بإصابات طفيفة فى حادث اصطدام سيارة شرطة بإحدى الأشجار بشبرا الخيمة بسبب سوء الأحوال الجوية والطقس السيئ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وغادروها عقب تلقى العلاج اللازم وتولت النيابة التحقيق، فيما تم إعلان حالة الطوارئ فى الوحدات المحلية ومرافق الخدمات بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمود يسرى، مدير أمن القليوبية، إخطارا بالواقعة فانتقل على الفور العميد سامى غنيم رئيس مباحث المديرية وسيارات الإسعاف، وتبين من المعاينة أنه حال سير سيارة لورى شرطة بها عدد من المجندين بالطريق الدائرى - دائرة قسم ثان شبرا الخيمة وبسبب الطقس السيئ اصطدمت بإحدى الأشجار فى جانبى الطريق بعد اختلال عجلة القيادة فى يد السائق ونتج عن الحادث إصابة 16 مجندا بإصابات طفيفة بالجسد.

وعلى صعيد متصل، تعرضت مدن وقرى محافظة الشرقية، اليوم الخميس، لأمطار غزيرة صاحبتها موجة من الصقيع وتكاثر السحب وانعدمت فترات سطوع الشمس.

ونتج عن الأمطار تراكم المياه فى الشوارع والميادين التى تحولت إلى برك ومستنقعات وتباطأت حركة مرور السيارات بشكل عام على مختلف الطرق وخلت الشوارع من المارة وضعفت الحركة التجارية كما ارتفعت نسب الغياب بين موظفى المؤسسات الحكومية وطلاب المدارس خاصة الابتدائية وانقطع التيار الكهربى عن عدد كبير من القرى.

ومن جانبه، قرر الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، إعلان حالة الطوارئ فى الوحدات المحلية ومرافق الخدمات، لمواجهة أى أعطال مفاجئة وإصلاحها على الفور وتشكيل غرفة عمليات لتلقى البلاغات من المواطنين وسرعة نجدتهم وتشكيل فرق عمل بالمدن والقرى لرفع مخلفات الأمطار من الشوارع .

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