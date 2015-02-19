حى العامرية يبحث حل مشكلة التكدس المرورى غرب الإسكندرية

قام اللواء خالد محيى الدين، رئيس حى العامرية، بلقاء رجال الإدارة العامة للمرور، وممثلى الإدارة العامة للمواقف بالمحافظة، ومشرفى المواقف بالعامرية، لبحث مشاكل المرور غرب الإسكندرية، وبحضور كل من أحمد عثمان، مساعد رئيس الحى، ومدير المتابعة الداخلية، ومدير المتابعة الميدانية، ومدير المرافق، ومدير الإدارة الهندسية.

وتناول اللقاء بحث مشكلة تكدس السيارات ببعض المناطق، وحل مشكلة مواقف سيارات الأجرة بمطلع ومنزل كوبرى العامرية، وإيجاد الحلول والمقترحات والضوابط لإلزام سائقى سيارات الأجرة بالوقوف بالمواقف المحددة لها لتحقيق السيولة المرورية بالطريق الصحراوى.

يأتى ذلك فى ضوء اهتمام هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، والدكتورة سعاد الخولى، نائب المحافظ، لرفع المعاناة عن المواطنين، وحل مشكلة التكدس المرورى بالطريق الصحراوى وبصفة خاصة بمنطقة كوبرى العامرية.