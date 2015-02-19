أسباب الضعف الجنسى للرجال مرضى السكر وطرق علاجه

قال الدكتور عاطف بسيونى استشارى الأمراض الباطنة ورئيس قسم الباطنى والسكر والغدد الصماء بالمعهد القومى للسكر، إن مرض السكر من النوع الثانى من الأمراض المنتشرة على مستوى العالم، وأيضا على مستوى الدول النامية، وخاصة فى مصر ، حيث يمثل مرض السكر حملا ثقيلا على المرضى نظرا لأنه يؤدى إلى مشاكل صحية كثيرة تشمل جميع أجزاء الجسم.

ويستكمل، أن هناك اعتقادات خاطئة وخرافات تم تداولها قديما عن الرجال المصابين بالسكرى بأنهم يعانون من الضعف الجنسى، مما يتسب فى إعراض هؤلاء المرضى عن الزواج خوفا من هذه المشكلة.

ويضيف حتى نكون منصفين فان السكر يؤدى إلى الضعف الجنسى عند بعض المرضى ولكن هذا لا يعنى أن جميع مرضى السكرى يعانون من الضعف الجنسى نظرا للعامل النفسى الذى يعلب دورا كبيرا فى ظهور المشكلة.

وأشار إلى أنه يجب النظر إلى المشكلة بموضوعية، حيث إن الضعف الجنسى لدى الرجال المصابين بمرض السكر قد يكون له أسباب أخرى كثيرة ومتعددة.

ونذكر منها..

>1)التوتر النفسى والاكتئاب.

>2) استخدام أدوية تؤدى إلى الضعف الجنسى خاصة بعض أدوية ارتفاع ضغط الدم.

>3) الخوف من حدوث المشكلة قبل الضعف الجنسى قبل أن تحدث فعلا.

لذلك ينصح الطبيب مرضى السكرى بصفة عامة والرجال بصفة خاصة لتجنب مضاعفات السكرى من الناحية الجنسية بما يلى..

1) تنظيم الغذاء.

>2) الاهتمام بتناول العلاج بانتظام.

>3) المتابعة الدورية مع الطيب المعالج للتأكد من تركيز نسبة الجلوزكلوز فى الدم بصورة منتظمة فى معظم الوقت.

>4) إبلاغ الطبيب المعالج فى حالة حدوث تغير فى الأداء الجنسى للمريض بالنسبة للرجال.

>5) تجنب تناول أى أدوية بدون استشارة الطبيب المعالج.

كما أن حدوث أى تغير فى الأداء الجنسى للرجال لمرضى السكرى لا يعنى أن الناحية الجنسية فقط هى التى تعرضت للتأثير أو مضاعفات، ولكن ممكن أن تكون مؤشر مبكر لحدوث مضاعفات السكرى الأخرى نظرا لأن ارتفاع نسبة الجلوكلوز بالدم تشمل جميع أعضاء الجسم، مؤكدا أن العجز الجنسى عند الرجال من مرضى السكر قابل للعلاج والتحسن بصورة كبير من خلال..

>1) تنظيم السكر فى الدم

>2) إنقاص الوزن

>3) استخدام أدوية حديثة لمعالجة هذا الضعف الجنسى والتى أصبحت متاحة وفى بعض الحالات المستعصية يمكن التدخل الجراحى والذى أثبت كفاءة عالية ومبشرة.

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